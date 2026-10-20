आगरा कैंट स्टेशन पर स्वच्छता के चौंकाने वाले आंकड़े: पीक थूकने के 7,457 दाग, 8.10 लाख का जुर्माना

अली अब्बास, आगरा। देश-विदेश के पर्यटकों को स्वच्छता का संदेश देने के लिए कैंट रेलवे स्टेशन से बेहतर कोई स्थान नहीं हो सकता। यहां पर स्वच्छता को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, समय पर स्वच्छ रखने को लेकर अभियान चलाए जाते हैं। जगह-जगह चेतावनी लिखी हुई है कि परिसर में गंदगी फैलाना या थूकने पर जुर्माना है।

इसके बावजूद दो वर्ष के दौरान स्टेशन परिसर में 7,457 धब्बे इन दावों काे मुंह चिढ़ाते नजर आते हैं। लोग लोग स्टेशन परिसर में थूकने से बाज नहीं आ रहे। सूचना के अधिकार से मिले चौंकाने वाले आंकड़े सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं।अगस्त 2024 से अगस्त 2026 के दौरान कैंट रेलवे स्टेशन परिसर में 7,457 लोगों द्वारा थूक कर गंदगी फैलाई गई। हालांकि रेलवे ने उक्त लोगों पर 8.10 लाख रुपये से अधिक जुर्माना भी लगाया। दो वर्ष के आंकड़ों में इस वर्ष जुलाई में सर्वाधिक 1,202 लोगों ने स्टेशन परिसर में जगह-जगह थूक कर गंदगी फैलाई। जिन पर 1.23 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

कैंट रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता के दावे को लेकर सूचना के अधिकार में जानकारी हासिल करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता शुभम सोनी कहते हैं कि लोगों की गंदी आदत से देश-दुनिया में शहर की गलत तस्वीर बनती है। जिसमें सुधार की जरूरत है।

कैंट रेलवे स्टेशन परिसर में अगस्त 2024 से 2026 के दौरान 7,457 ने थूक कर फैलाई गंदगी यहां पर सबसे अधिक धब्बे शुभम सोनी बताते हैं कि लोग सबसे अधिक कैंट स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार के पास रखे गमलों और एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए बनी सीढ़ियों पर बने टिन शेड पर थूकते हैं। गमलों के आसपास थूक के निशान दिखाई नहीं देते हैं, जिसका लोग फायदा उठाते हैं।