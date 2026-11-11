Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

आगरा में हवा हुई जहरीली, सेंसरों में 500 के करीब पहुंचा AQI; सांसों पर संकट

By Digital Desk Edited By: Sachin Sharma
Published: Wed, 11 Nov 2026 11:45 PM (IST)

आगरा में बढ़ते तापमान के साथ प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. आगरा में तापमान बढ़ने से प्रदूषण का स्तर बढ़ा।

  2. शहर में AQI 500 के करीब, सांस लेने में दिक्कत।

  3. कई इलाकों में वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंची।

जागरण संवाददाता, आगरा। शहर में तापमान बढ़ने के साथ प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इस कारण लोगों को सांस तक लेने में परेशानी आ रही है। आलम यह है कि शहर में सेंसरों में एक्यूआई का स्तर 500 के करीब पहुंच रहा है। कई स्थानों पर वायु की स्थिति बहुत खतरनाक स्थिति में है।

स्मार्ट सिटी के सेंसर पर स्थिति

  • राजेश्वर मंदिर, 429
  • शहीद नगर, 423
  • अर्जुन नगर तिराहा, 410
  • बिजलीघर, 407
  • छीपीटोला चौराहा, 399
  • मीरा हुसैनी चौराहा, 399
  • बीपी आयल मिल घटिया, 377
  • नामनेर चौराहा, 354
  • आइएसबीटी, 351
  • मुतविर मस्जिद, 351
  • राजा की मंडी, 350
  • नरीपुरा, 345
  • मंटोला तिराहा, 344
  • राजपुर चुंगी, 344
  • भाटिया पेट्रोल पंप हाथरस रोड, 343
  • बाग फरजाना, 341
  • सिकंदरा तिराहा, 336
  • सदर भट्ठी, 338
  • सिंधी बाजार, 322
  • धूलियागंज, 319
  • तेज नगर, 315
  • तहसील तिराहा, 310
  • संजय टाकीज, 308
  • नया पुल तिराहा 303
  • अमर होटल, 273
  • नंद टाकीज, 272
  • पृथ्वीनाथ फाटक, 265
  • कोठी मीना बाजार, 249
  • आगरा कैंट, 240
  • दिल्ली गेट अग्रसेन मूर्ति, 225
  • कलाकृति, 203

यह भी पढ़ें- Etawah Expressway Accident: बहन से तिलक कराने हसरत रह गई अधूरी, भाईदूज पर 4 भाइयों की एक साथ उजड़ गई जिंदगी

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।