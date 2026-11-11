आगरा में हवा हुई जहरीली, सेंसरों में 500 के करीब पहुंचा AQI; सांसों पर संकट
आगरा में बढ़ते तापमान के साथ प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है।
HighLights
आगरा में तापमान बढ़ने से प्रदूषण का स्तर बढ़ा।
शहर में AQI 500 के करीब, सांस लेने में दिक्कत।
कई इलाकों में वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंची।
जागरण संवाददाता, आगरा। शहर में तापमान बढ़ने के साथ प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इस कारण लोगों को सांस तक लेने में परेशानी आ रही है। आलम यह है कि शहर में सेंसरों में एक्यूआई का स्तर 500 के करीब पहुंच रहा है। कई स्थानों पर वायु की स्थिति बहुत खतरनाक स्थिति में है।
स्मार्ट सिटी के सेंसर पर स्थिति
- राजेश्वर मंदिर, 429
- शहीद नगर, 423
- अर्जुन नगर तिराहा, 410
- बिजलीघर, 407
- छीपीटोला चौराहा, 399
- मीरा हुसैनी चौराहा, 399
- बीपी आयल मिल घटिया, 377
- नामनेर चौराहा, 354
- आइएसबीटी, 351
- मुतविर मस्जिद, 351
- राजा की मंडी, 350
- नरीपुरा, 345
- मंटोला तिराहा, 344
- राजपुर चुंगी, 344
- भाटिया पेट्रोल पंप हाथरस रोड, 343
- बाग फरजाना, 341
- सिकंदरा तिराहा, 336
- सदर भट्ठी, 338
- सिंधी बाजार, 322
- धूलियागंज, 319
- तेज नगर, 315
- तहसील तिराहा, 310
- संजय टाकीज, 308
- नया पुल तिराहा 303
- अमर होटल, 273
- नंद टाकीज, 272
- पृथ्वीनाथ फाटक, 265
- कोठी मीना बाजार, 249
- आगरा कैंट, 240
- दिल्ली गेट अग्रसेन मूर्ति, 225
- कलाकृति, 203
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