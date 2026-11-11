आगरा में हवा हुई जहरीली, सेंसरों में 500 के करीब पहुंचा AQI; सांसों पर संकट

जागरण संवाददाता, आगरा। शहर में तापमान बढ़ने के साथ प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इस कारण लोगों को सांस तक लेने में परेशानी आ रही है। आलम यह है कि शहर में सेंसरों में एक्यूआई का स्तर 500 के करीब पहुंच रहा है। कई स्थानों पर वायु की स्थिति बहुत खतरनाक स्थिति में है।

स्मार्ट सिटी के सेंसर पर स्थिति राजेश्वर मंदिर, 429

शहीद नगर, 423

अर्जुन नगर तिराहा, 410

बिजलीघर, 407

छीपीटोला चौराहा, 399

मीरा हुसैनी चौराहा, 399

बीपी आयल मिल घटिया, 377

नामनेर चौराहा, 354

आइएसबीटी, 351

मुतविर मस्जिद, 351

राजा की मंडी, 350

नरीपुरा, 345

मंटोला तिराहा, 344

राजपुर चुंगी, 344

भाटिया पेट्रोल पंप हाथरस रोड, 343

बाग फरजाना, 341

सिकंदरा तिराहा, 336

सदर भट्ठी, 338

सिंधी बाजार, 322

धूलियागंज, 319

तेज नगर, 315

तहसील तिराहा, 310

संजय टाकीज, 308

नया पुल तिराहा 303

अमर होटल, 273

नंद टाकीज, 272

पृथ्वीनाथ फाटक, 265

कोठी मीना बाजार, 249

आगरा कैंट, 240

दिल्ली गेट अग्रसेन मूर्ति, 225

कलाकृति, 203 यह भी पढ़ें- Etawah Expressway Accident: बहन से तिलक कराने हसरत रह गई अधूरी, भाईदूज पर 4 भाइयों की एक साथ उजड़ गई जिंदगी