आगरा में कमीशनखोरी के लिए रिपोर्ट में हेराफेरी करने वालों पर कसेगा शिकंजा, 135 पैथोलॉजी लैब का होगा ऑडिट

जागरण संवाददाता, आगरा। पैथोलॉजी लैब में जांच कराने पर कमीशन का लिफाफा लेने और देने वाले चिकित्सकों पर शिकंजा सकेगा। लैब की रिपोर्ट के आधार मानते हुए नमूने लेकर दूसरी लैब में जांच कराई जाएगी।

डेंगू, प्लेटलेट काउंट से लेकर कैंसर की अलग-अलग लैब में जांच में अंतर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। जांच करने वाले और कराने वाले चिकित्सकों को भी नाेटिस जारी किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट का ऑडिट कराने की तैयारी शुरू कर दी है।



जिले में 135 पैथोलॉजी लैब हैं। जिस लैब से कमीशन मिलता है चिकित्सक उसी लैब पर जांच कराने के लिए मरीज भेजते हैं। वहीं, कई मामलों में गैर जरूरी जांच भी करा दी जाती हैं, बुखार के मरीजों में पहले 24 घंटे में कोई जांच नहीं करानी चाहिए। इसके बाद भी डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया के साथ ही प्लेटलेट की जांच कराई जा रही है। जिससे कमीशन के लिफाफे का वजन बढ़ जाए। कमीशन भी 30 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत तक हो गया है।

चिकित्सक के बिना लैब संचालित कर रहे टेक्नीशियन भी ज्यादा कमीशन देने और मोटा कमाई करने के लिए रिपोर्ट भी मनमाफिक दे देते हैं। रिपोर्ट की गुणवत्ता भी ठीक नहीं होती है। ऐसे लैबों के संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि जिले की सभी 135 लैब का ऑडिट कराया जाएगा।

टीम लैब की तीन से पांच रिपोर्ट लेगी, संचालक से उसके नमूने लिए जाएंगे। इन नमूलों की एसएन मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल के साथ ही अन्य लैब में जांच कराई जाएगी। रिपोर्ट में अंतर मिलने पर तीसरे लैब में जांच कराई जाएगी। दो लैब की रिपोर्ट एक जैसी आने पर तीसरे लैब जिसकी रिपोर्ट में अंतर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आईसीयू की जांच पूरी होने के बाद लैब की जांच शुरू की जाएगी।