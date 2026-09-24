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आगरा में जलभराव से मिलेगी मुक्ति, 72 करोड़ से बनेंगे सुल्तानगंज और गल्ला मंडी नाले

By Amit Dixit Edited By: Shivam Yadav
Published: Thu, 24 Sep 2026 01:31 PM (IST)

नगर विकास विभाग ने आगरा में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए 72.74 करोड़ रुपये की लागत से सुल्तानगंज ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

HighLights

  1. आगरा में 72.74 करोड़ रुपये से दो नालों का निर्माण होगा।

  2. सुल्तानगंज की पुलिया और नवीन गल्ला मंडी नाला बनाए जाएंगे।

  3. यह परियोजना जलभराव की समस्या से निपटने में सहायक होगी।

जागरण संवाददाता, आगरा। जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नगर विकास विभाग ने दो नालों के निर्माण को मंजूरी दी है। दोनों नालों का निर्माण 72.74 करोड़ रुपये से किया जाएगा। सुल्तानगंज की पुलिया-जीवनी मंडी नाला 35.30 करोड़ रुपये और नवीन गल्ला मंडी नाला 37.44 करोड़ रुपये से बनेगा।

चार माह पूर्व नगर निगम प्रशासन ने दोनों नालों के निर्माण का प्रस्ताव भेजा था। सुल्तानगंज की पुलिया नाला का निर्माण न होने पर भाजपा पार्षद किशन नायक ने अपना जन्म दिवस पर नाले में खड़े होकर केक काटा था।

शहर में 18 बड़े और 251 नाले नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। बड़े नालों की लंबाई 34 और छोटे की 251 किमी है। प्रदेश के 14 नगर निगमों की कुल 24 परियोजनाओं के लिए 1380.21 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को अनुमोदित किया गया है। इसी कार्ययोजना में आगरा की दो परियोजनाएं भी शामिल हैं। प्रभारी मुख्य अभियंता अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि चार माह पूर्व नगर विकास विभाग को नालों के निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया था। नालों का निर्माण होने से जलनिकासी आसान होगी।

बांटे गए कपड़े के थैले

स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत वार्ड संख्या 95 स्थित हनुमान मार्केट चौराहा पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर निगम और 'म्यूज फाउंडेशन' की टीम ने संयुक्त रूप से क्षेत्र के दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। अभियान के अंतर्गत बाजार के सभी दुकानदारों को कपड़े के थैले वितरित किए गए।

रामलीला मैदान में चलाया गया सफाई अभियान

स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत मंगलवार को रामलीला मैदान में नगर निगम की टीम ने विशेष सफाई अभियान चलाया। अभियान के तहत मैदान में लंबे समय से जमा कूड़ा-कचरा एवं गंदगी को हटाया गया। इसके अलावा मैदान को व्यवस्थित और उपयोग के अनुकूल बनाने के लिए लेवलिंग का कार्य भी कराया गया।

अभियान में रामलीला मैदान के आसपास किए गए अतिक्रमण को भी हटाया गया। अभियान जोनल सेनेटरी इंस्पेक्टर आशुतोष वर्मा के नेतृत्व में चलाया गया। सफाई अभियान के बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया।

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