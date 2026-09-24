आगरा में जलभराव से मिलेगी मुक्ति, 72 करोड़ से बनेंगे सुल्तानगंज और गल्ला मंडी नाले

जागरण संवाददाता, आगरा। जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नगर विकास विभाग ने दो नालों के निर्माण को मंजूरी दी है। दोनों नालों का निर्माण 72.74 करोड़ रुपये से किया जाएगा। सुल्तानगंज की पुलिया-जीवनी मंडी नाला 35.30 करोड़ रुपये और नवीन गल्ला मंडी नाला 37.44 करोड़ रुपये से बनेगा।

चार माह पूर्व नगर निगम प्रशासन ने दोनों नालों के निर्माण का प्रस्ताव भेजा था। सुल्तानगंज की पुलिया नाला का निर्माण न होने पर भाजपा पार्षद किशन नायक ने अपना जन्म दिवस पर नाले में खड़े होकर केक काटा था।

शहर में 18 बड़े और 251 नाले नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। बड़े नालों की लंबाई 34 और छोटे की 251 किमी है। प्रदेश के 14 नगर निगमों की कुल 24 परियोजनाओं के लिए 1380.21 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को अनुमोदित किया गया है। इसी कार्ययोजना में आगरा की दो परियोजनाएं भी शामिल हैं। प्रभारी मुख्य अभियंता अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि चार माह पूर्व नगर विकास विभाग को नालों के निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया था। नालों का निर्माण होने से जलनिकासी आसान होगी।

बांटे गए कपड़े के थैले स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत वार्ड संख्या 95 स्थित हनुमान मार्केट चौराहा पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर निगम और 'म्यूज फाउंडेशन' की टीम ने संयुक्त रूप से क्षेत्र के दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। अभियान के अंतर्गत बाजार के सभी दुकानदारों को कपड़े के थैले वितरित किए गए।