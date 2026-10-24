आगरा में जयपुर जा रही बस में शार्ट सर्किट से धुंआ भरा, यात्रियों में मच गई चीख पुकार

जागरण संवाददाता, आगरा। Agra News: सवारियों को लेकर शुक्रवार देर रात जयपुर जा रही निजी बस की बैटरी में शार्ट सर्किट हो गया। बस में धुंआ भरने से दहशत में आयी सवारियों में चीख-पुकार मच गई। चालक द्वारा सूझबूझ दिखाते हुए बस को रोक सवारियों को सकुशल उतार लिया गया।

घटना शुक्रवार की रात लगभग 12 बजे की है। ईदगाह बस अड्डे के पास से निजी बस सवारियों को लेकर जयपुर जा रही थी। बस में 20 से अधिक सवारियां थीं।

ईदगाह बस अड्डे के पास बैटरी में शार्ट सर्किट से हादसा ईदगाह बस अड्डे से 300 मीटर दूर चलने के बाद बस की बैटरी में शार्ट सर्किट हो गया। बैटरी के जलने से पूरी बस में धुंआ भर गया, जिससे सवारियां दहशत में आ गईं। बस में आग लगने की आशंका से उनमें चीख-पुकार मच गई। वह चलती बस से उतरने का प्रयास करने लगीं। चालक और परिचालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को रोककर सभी सवारियों को सकुशल बाहर निकाला गया।