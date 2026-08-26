आगरा में 69 वर्षीय बुजुर्ग महिला की नाले में गिरकर मौत, सुबह पानी में मिली लाश

जागरण संवाददाता, आगरा। हरीपर्वत क्षेत्र स्थित चिम्मनलाल का बाड़ा में घर के सामने बने नाले में गिरकर 69 वर्ष की शीला देवी की मृत्यु हो गई। उनका शव बुधवार सुबह आठ बजे नाले मे पड़ा देख बस्ती के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। शीला देवी के घर के सामने बने नाले पर आवागमन के लिए सीढ़ियां रखी हुई हैं।

आशंका है कि मंगलवार की रात में किसी समय सीढ़ी से गुजरते समय पैर फिसलने से नाले में गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। बस्ती के लोगों ने बताया कि शीला देवी अकेली रहती थीं। उनकी एक बेटी बबली है, जिसका विवाह हो चुका है। वह अपनी ससुराल में रहती है।

घर के सामने बने नाले पर आवागमन के लिए बना रखी थीं सीढ़ियां चिम्मनलाल का बाड़ा में घटनास्थल पर छत्ता और हरीपर्वत थाने की सीमा लगती है। घटना की जानकारी होने पर दोनों थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल हरीपर्वत थाने का होने के चलते पोस्टमार्टम वहां की पुलिस द्वारा कराया जा रहा है।