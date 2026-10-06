डॉ. भीमराव आंबेडकर विवि: 53 हजार छात्र नहीं दे पाएंगे विषम सेमेस्टर की परीक्षा, कॉलेजों की लापरवाही

जागरण संवाददाता, आगरा। डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में स्नातक और परास्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले 53 हजार छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। इन छात्रों के प्रवेश लेने के बाद भी कॉलेजों ने समर्थ पोर्टल पर ब्योरा दर्ज नहीं किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नवंबर में होने जा रही विषम सेमेस्टर की परीक्षा में उन्हीं छात्रों को शामिल किया जाएगा जिनका ब्योरा समर्थ पोर्टल पर दर्ज है।

विश्वविद्यालय से संबद्ध आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के 607 कॉलेजों के साथ ही आवासीय संस्थानों में मई में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई थी।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक और परास्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश किए बंद अभ्यर्थियों को 400 रुपये का शुल्क जमा कर विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है। एक अभ्यर्थी 50 अलग-अलग पाठ्यक्रमों और कॉलेजों के लिए आवेदन कर सकता है। मई में प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई थी। समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कराने के बाद मिलने वाली आईडी से छात्रों ने कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन किया। इन छात्रों का प्रवेश लेने के बाद कॉलेजों को समर्थ पोर्टल पर ब्योरा दर्ज करना है। 30 सितंबर को समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण बंद कर दिए गए हैं।