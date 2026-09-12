आगरा में मासूम को निगल गई 'मौत की पोखर': मन्नत से जन्मा 3 साल का हृदयांश तेज हवा के झोंके में बहा

जागरण संवाददाता, आगरा। Agra News: थाना सदर क्षेत्र के मधुनगर में शनिवार को एक रूह कंपा देने वाला दर्दनाक हादसा हो गया। पानी की टंकी के पास स्थित पोखर में गिरने से तीन वर्षीय मासूम बच्चा हृदयांश काल के गाल में समा गया। घटना उस वक्त हुई जब मासूम अपने खेत से वापस आ रहा था। हादसे के बाद स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

गुजरात में लोअर-टीशर्ट बनाने की फैक्टरी में मजदूरी करने वाले कृष्णा का तीन साल का बेटा हृदयांश अपनी दादी, गुड़िया के पास नगला अकोई (सीओडी के पास) रहता था। तेज हवा से बिगड़ा संतुलन दादी ने बताया कि शनिवार को मासूम बच्चा खेत में शौच के लिए गया था। वहां से लौटते समय पोखर के पास अचानक तेज हवा का झोंका आया, जिससे छोटे से बालक का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे गहरे पोखर में जा गिरा।

बच्चे का फाइल फोटो। एसएन में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग और परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे। आनन-फानन में बच्चे को पोखर से निकालकर इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। हालांकि, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद हृदयांश को मृत घोषित कर दिया।