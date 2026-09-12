आगरा में मासूम को निगल गई 'मौत की पोखर': मन्नत से जन्मा 3 साल का हृदयांश तेज हवा के झोंके में बहा
Agra News: आगरा के मधुनगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां तेज हवा के झोंके से संतुलन बिगड़ने पर तीन ...और पढ़ें
HighLights
तीन वर्षीय मासूम हृदयांश की पोखर में डूबने से मौत।
तेज हवा के झोंके से संतुलन बिगड़ा, पोखर में गिरा।
परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया, मातम छाया।
जागरण संवाददाता, आगरा। Agra News: थाना सदर क्षेत्र के मधुनगर में शनिवार को एक रूह कंपा देने वाला दर्दनाक हादसा हो गया। पानी की टंकी के पास स्थित पोखर में गिरने से तीन वर्षीय मासूम बच्चा हृदयांश काल के गाल में समा गया। घटना उस वक्त हुई जब मासूम अपने खेत से वापस आ रहा था। हादसे के बाद स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।
गुजरात में लोअर-टीशर्ट बनाने की फैक्टरी में मजदूरी करने वाले कृष्णा का तीन साल का बेटा हृदयांश अपनी दादी, गुड़िया के पास नगला अकोई (सीओडी के पास) रहता था।
तेज हवा से बिगड़ा संतुलन
दादी ने बताया कि शनिवार को मासूम बच्चा खेत में शौच के लिए गया था। वहां से लौटते समय पोखर के पास अचानक तेज हवा का झोंका आया, जिससे छोटे से बालक का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे गहरे पोखर में जा गिरा।
बच्चे का फाइल फोटो।
एसएन में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग और परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे। आनन-फानन में बच्चे को पोखर से निकालकर इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। हालांकि, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद हृदयांश को मृत घोषित कर दिया।
'मन्नतों के बाद हुआ था इकलौता चिराग, अब किसके लिए जिएंगे'
डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित करते ही पोस्टमार्टम गृह के बाहर चीख-पुकार मच गई। दादी मासूम के बेजान शरीर को गोद में लेकर दहाड़ें मारकर रोने लगीं। उनका क्रंदन सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। दादी बार-बार यही कहकर बेसुध हो रही थीं कि "काफी मन्नतों और लंबे इलाज के बाद तो घर में एक बेटा हुआ था। हमारा तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया, अब हम किसके सहारे जिएंगे!"
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परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से किया इनकार
माता-पिता को जैसे ही गुजरात में हादसे की खबर मिली, उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रोते-बिलखते परिजनों ने मासूम के शव का पोस्टमार्टम कराने से साफ इनकार कर दिया है और कानूनी प्रक्रिया से दूर रहकर अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए हैं। इस घटना ने एक बार फिर खुले पोखर और सुरक्षा इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है।