120 फीट ऊंचा 'रावण' दिखाएगा तलवारबाजी और ढाल से कलाकारी: आगरा में पहली बार लाल-केसरिया रंग

जागरण संवाददाता, आगरा। बिजलीघर स्थित रामलीला मैदान में 120 फीट ऊंचा रावण अपनी खास खूबियों से लोगों का ध्यान खींचेगा। रावण एक हाथ में तलवार लेकर वार करेगा, तो दूसरे हाथ में ढाल से अपना बचाव करेगा। उसकी आंखें झपकेंगी और हाथ भी हिलेंगे।

मथुरा के सात कारीगर दिनरात लंकेश के पुतले को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। लगभग 33 दिन से चल रहा निर्माण कार्य 20 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस बार रावण के पुतले को पहली बार लाल, काले और केसरिया रंगों से सजाया जा रहा है। उसकी मूंछें, आंखें और भौंहें काली होंगी, जबकि होंठ लाल और चेहरा केसरिया रंग में नजर आएगा।

पहली बार लाल, काले और केसरिया रंगों से सजाया जा रहा है लंकेश का पुतला मथुरा के कारीगर जाफर अली ने बताया कि पुतले को बनाने में बांस की लकड़ी, धागे, कागज, रद्दी और लेई का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके निर्माण में डेढ़ कुंतल कागज इस्तेमाल हो रहा है। रावण के अंदर आतिशबाजी लगाने के लिए पीलीभीत से विशेष कारीगर बुलाए गए हैं।

पांचवीं पीढ़ी बना रही है रावण का पुतला जाफर अली ने बताया कि उनके परिवार में रावण का पुतला बनाने की परंपरा पांचवीं पीढ़ी तक पहुंच चुकी है। इस काम में अमीर, कलुआ, शाहरुख खान, टेटा उर्फ मुकर्रम, नवाब और पप्पू सहयोग कर रहे हैं।