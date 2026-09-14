US Open 2026: ज्वेरेव ने 6 साल पुरानी कसर की पूरी, शेल्टन का सपना तोड़ जीता मेंस सिंगल्स का खिताब

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने रविवार को साल के चौथे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन के फाइनल में अमेरिकी बेन शेल्टन को 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2 से हराकर कड़वी यादों को पीछे छोड़ा और खिताब अपने नाम किया। इसी कोर्ट पर छह साल पहले हाथ से निकले सुनहरे मौके के बाद आखिरकार यह खिताब ज्वेरेव ने अपनी झोली में डाल ही लिया।

इससे पहले ज्वेरेव साल 2020 में यूएस ओपन के खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रियाई डोमिनिक थीम के खिलाफ दो सेट की बढ़त बनाने के बाद हार गए थेस लेकिन जून में फ्रेंच ओपन में मिली शानदार जीत के बाद अब एक चैंपियन वाली मानसिकता के साथ खेलते हुए उन्होंने शेल्टन के खिलाफ जबरदस्त खेल दिखाकर अमेरिकी प्रशंसकों का दिल तोड़ दिया। ये ज्वेरेव का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसी साल उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था।

मेहनत लाई रंग ट्रॉफी प्रेजेंटेशन के दौरान मुस्कुराते हुए ज्वेरेव ने जर्मनी टेनिस में ग्रैंड स्लैम सूखे के बारे में बात की और कहा कि इस साल जो हो रहा है वो पुरानी मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कहा, "हमने 30 साल तक कोई ग्रैंड स्लैम खिताब नहीं जीता, और अब हमने तीन महीने के अंदर दो खिताब जीत लिए हैं। 2026 उन सभी पिछले वर्षों का नतीजा है जो इससे पहले आए थे।"

शेल्टन खत्म नहीं कर सके 23 साल पुराना सूखा घरेलू प्रशंसक शेल्टन को अमेरिकी पुरुषों के 23 साल के ग्रैंड स्लैम सूखे को खत्म करते हुए देखना चाहते थे, लेकिन आठवें सीड वाले खिलाड़ी को अपने पहले बड़े फाइनल में कभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ फॉर्म नहीं मिल पाया।

आर्थर ऐश स्टेडियम में शेल्टन का समर्थन करने वाले प्रशंसक निराश हुए क्योंकि 7 सितंबर, 2003 को एंडी रॉडिक की जुआन कार्लोस फेरेरो पर यूएस ओपन जीत के बाद से चला आ रहा सूखा अब लुई आर्मस्ट्रांग स्टेडियम में ट्रॉफी उठाने के बाद से 8,407 दिनों से भी आगे बढ़ जाएगा। शेल्टन यूएस ओपन जीतने वाले आठवें अलग अमेरिकी पुरुष और राफेल नडाल के बाद पहले बाएं हाथ के चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे थे जिसमें वह असफल रहे।