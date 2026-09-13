US Open 2026: सबालेंका नहीं रच सकीं इतिहास, रिबाकिना ने जीता महिला सिंगल्स का खिताब

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एलेना रिबाकिना ने शनिवार को साल के चौथे और आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन के महिला सिंगल्स के फाइनल में दो बार की मौजूदा चैंपियन एरिना सबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। इसी के साथ उन्होंने अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता और दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी बनने की ओर मजबूत कदम बढ़ाया।

रूस में जन्मी कजाखिस्तान की इस खिलाड़ी ने बड़े मैच में गजब का संयम दिखाया। उन्होंने सबालेंका के फ्लशिंग मीडोज पर लगातार 20 मैच जीतने के सिलसिले को भी तोड़ दिया। साथ ही उन्होंने बेलारूस की खिलाड़ी को सेरेना विलियम्स और क्रिस एवर्ट की तरह लगातार तीन न्यूयॉर्क खिताब जीतने का मौका भी नहीं दिया।

चोट को दी मात टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही टखने की चोट के कारण रिबाकिना का अभियान खतरे में पड़ गया था, लेकिन 27 वर्षीय खिलाड़ी ने उन चिंताओं को दरकिनार कर दिया। उन्होंने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन और 2022 में विंबलडन में मिली जीत के बाद US ओपन का खिताब भी अपने नाम किया।

आर्थर ऐश स्टेडियम में शनिवार को हुआ खिताबी मुकाबला रैंकिंग में शीर्ष दो खिलाड़ियों के बीच एक क्लासिक मैच की तरह था। हालांकि सबालेंका ने बाद में आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन रिबाकिना हमेशा की तरह शांत रहीं और एक बड़ा खिताब जीतने में सफल रहीं।

सबालेंका नहीं रच सकीं इतिहास सबालेंका 'ओपन एरा' में लगातार तीन या उससे ज्यागा यूएस ओपन खिताब जीतने वाली तीसरी महिला और 2014 में सेरेना विलियम्स के बाद पहली महिला बनने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वह कई गलतियां कर बैठीं जिसका खामियाजा उन्हें हार के तौर पर भुगतना पड़ा।