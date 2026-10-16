Wuhan Open: स्वितोलिना को हराकर कार्तल सेमीफाइनल में, फ्रेंच ओपन की चैंपियन से होगी भिड़ंत

एपी, वुहान। पांचवीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना को शुक्रवार को वुहान ओपन के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। ब्रिटेन की उभरती हुई खिलाड़ी सोनाय कार्तल ने उन्हें 2-6, 6-2, 6-4 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया।

कार्तल अब सेमीफाइनल में 2017 फ्रेंच ओपन चैंपियन जेलेना ओस्टापेंको से भिड़ेंगी। ओस्टापेंको ने एक अन्य क्वार्टर फाइनल में 11वीं वरीयता प्राप्त डायना श्नाइडर को 7-6 (6), 6-1 से हराया। चोट के बाद कार्तल की शानदार वापसी विश्व रैंकिंग में 170वें स्थान पर काबिज कार्तल ने पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण छह महीने से अधिक समय तक टेनिस से दूर रहने के बाद शानदार वापसी की है। उन्होंने शीर्ष स्तर के टूर पर वापसी के बाद अपने आठ में से छह मुकाबले जीते हैं।