Tennis: चाइना ओपन के फाइनल में पहुंचीं मीरा आंद्रिवा और झेंग, बाहर किए गए मेदवेदेव को भी मिली खुशखबरी

एपी, बीजिंग: रूस की युवा टेनिस खिलाड़ी मीरा आंद्रिवा का सामना चाइना ओपन के फाइनल में घरेलू पसंदीदा खिलाड़ी झेंग क्निवेन से होगा। दोनों खिलाड़ियों ने शनिवार को अपने-अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीतकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई।

फ्रेंच ओपन चैंपियन आंद्रिवा ने निकोला बार्तुनकोवा को 6-2, 6-2 से हराकर इस सत्र में अपनी 50वीं मैच जीत दर्ज की। डब्ल्यूटीए के अनुसार, इस सत्र में 50 मैच जीतने के साथ उन्होंने जेसिका पेगुला की बराबरी कर ली है। दोनों खिलाड़ियों के नाम इस सत्र में टूर पर सबसे अधिक मैच जीतने का रिकॉर्ड है।

झेंग ने एलिस को दी मात वहीं, झेंग क्निवेन ने एलिस मेर्टेंस को 7-5, 6-2 से हराया। 24 वर्षीय झेंग ने मेर्टेंस के विरुद्ध आखिरी 10 में से आठ गेम जीतकर अपने करियर के दूसरे डब्ल्यूटीए 1000 फाइनल में प्रवेश किया।

मेदवेदेव की जीत से वापसी रूस के टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव ने चाइना ओपन में दर्शक की आंख में गेंद लगने की घटना के कारण अयोग्य घोषित किए जाने के बाद अपना पहला मुकाबला जीत लिया। उन्होंने शनिवार को शंघाई मास्टर्स एटीपी 1000 टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में जर्मनी के जान-लेनार्ड स्ट्रफ को 4-6, 6-4, 6-3 से हराया।