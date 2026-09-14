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8,736 दिन बाद टेनिस में एक युग का अंत, Novak Djokovic एटीपी रैंकिंग में टॉप-10 से हुए बाहर

By Digital Desk Edited By: Praveen Kumar Mishra
Published: Mon, 14 Sep 2026 11:46 PM (IST)Updated: Tue, 15 Sep 2026 02:11 PM (IST)

नोवाक जोकोविच के शीर्ष-10 रैंकिंग से बाहर होने के साथ, 2002 के बाद पहली बार टेनिस के 'बिग थ्री' (फेडरर, नडाल, जोकोविच) में से कोई भी शीर्ष-10 में नहीं है।

नोवाक जोकोविक

नोवाक जोकोविक 

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जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। असली रोनाल्डो के नाम से मशहूर ब्राजील के रोनाल्डो नजारियो ने जब अपने देश को उनके पांच में से आखिरी विश्व कप जिताया था, उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और पुरुष टेनिस रैंकिंग में नंबर वन ऑस्ट्रेलिया के लेटन हेविट थे।

इन तीनों महापुरुषों को अपने क्षेत्रों से संन्यास लिए लंबा वक्त हुआ, कई अन्य लोगों ने इनकी जगह ले ली लेकिन साल 2002 से अब तक एक लिस्ट ऐसी रही जहां तीन महापुरुष डटे ही रहे, अब वो लिस्ट भी बदल गई।

रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच बाहर

साल 2002 के बाद पहली बार पुरुष टेनिस रैंकिंग के शीर्ष-दस में बिग थ्री यानी रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविक का नाम नहीं होगा। 39 वर्षीय जोकोविक सोमवार को आई रैंकिंग में पांचवें स्थान से खिसककर 12वें स्थान पर आ गए हैं।

अक्टूबर 2002 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। फेडरर साल 2022 और नडाल 2024 में संन्यास ले चुके हैं लेकिन जोकोविक लगातार शीर्ष दस में बने हुए थे। एक दिलचस्प बात ये भी है कि लेटन हेविट के 17 वर्षीय बेटे क्रूज हेविट बहुत तेजी से पेशेवर टेनिस में आगे बढ़ रहे हैं।

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