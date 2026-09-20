Davis Cup: अलेक्जेंडर ज्वेरेव की बदौलत जर्मनी फाइनल-8 में, क्रोएशिया को 3-1 से हराया

एपी, हैल। हाल ही में यूएस चैंपियन बने अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने रविवार को डिनो प्रिजमिक को हराकर जर्मनी को डेविस कप के फाइनल-8 में पहुंचाया और क्रोएशिया पर 3-1 से जीत पक्की की।

ज्वेरेव ने प्रिजमिक पर 6-2, 6-4 से आसान जीत के लिए सिर्फ 77 मिनट लिए। प्रिजमिक की रैंकिंग यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन चैंपियन ज्वेरेव से 100 से ज्यादा स्थान नीचे थी। शनिवार को मातेज डोडिग के विरुद्ध मिली जीत की तरह ही दूसरे नंबर के खिलाड़ी ज्वेरेव ने जर्मनी में इनडोर हार्डकोर्ट पर दबदबा बनाए रखा और प्रिजमिक को कोई ब्रेक-पाइंट का मौका नहीं दिया।