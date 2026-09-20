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Davis Cup: अलेक्जेंडर ज्वेरेव की बदौलत जर्मनी फाइनल-8 में, क्रोएशिया को 3-1 से हराया

By Digital Desk Edited By: Praveen Kumar Mishra
Published: Sun, 20 Sep 2026 10:14 PM (IST)

अलेक्जेंडर ज्वेरेव की शानदार जीत की बदौलत जर्मनी ने क्रोएशिया को 3-1 से हराकर डेविस कप के फाइनल-8 में जगह ...और पढ़ें

अलेक्जेंडर ज्वेरेव

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एपी, हैल। हाल ही में यूएस चैंपियन बने अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने रविवार को डिनो प्रिजमिक को हराकर जर्मनी को डेविस कप के फाइनल-8 में पहुंचाया और क्रोएशिया पर 3-1 से जीत पक्की की।

ज्वेरेव ने प्रिजमिक पर 6-2, 6-4 से आसान जीत के लिए सिर्फ 77 मिनट लिए। प्रिजमिक की रैंकिंग यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन चैंपियन ज्वेरेव से 100 से ज्यादा स्थान नीचे थी। शनिवार को मातेज डोडिग के विरुद्ध मिली जीत की तरह ही दूसरे नंबर के खिलाड़ी ज्वेरेव ने जर्मनी में इनडोर हार्डकोर्ट पर दबदबा बनाए रखा और प्रिजमिक को कोई ब्रेक-पाइंट का मौका नहीं दिया।

इटली में होने वाले फाइनल में पहुंचे ज्वेरेव

इससे पहले रविवार को केविन क्राविट्ज और टिम पुएट्ज ने निकोला मेक्टिक और माते पाविच को 7-5, 6-2 से हराया, जिससे ज्वेरेव को जर्मनी को नवंबर में बोलोग्ना, इटली में होने वाले फाइनल-8 में पहुंचाने का मौका मिला।

ब्रिटेन भी रविवार को आगे बढ़ा। उसकी डबल्स जोड़ी हेनरी पैटन और नील स्कुपस्की ने गोंजालो एस्कोबार और डिएगो हिडाल्गो को 6-3, 6-4 से हराकर इक्वाडोर पर 3-0 से जीत हासिल की।

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