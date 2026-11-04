YouTube का नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म! नए 'Tamba' एप की डिटेल आई सामने, Android और iOS पर हो सकता है लॉन्च

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। YouTube 'Tamba' नाम से एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म तैयार करता दिख रहा है। इस एप के रेफरेंस कथित तौर पर YouTube एंड्रॉयड ऐप के लेटेस्ट वर्जन में मिले हैं। इसमें यूजर प्रोफाइल्स, फॉलोअर्स, डायरेक्ट मैसेजिंग और ग्रुप चैटिंग जैसे सोशल मीडिया फीचर्स मिलने की संभावना है। हालांकि, Google ने ऑफिशियली इस प्रोजेक्ट का कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है और न ही इस बात को कन्फर्म किया है कि क्या उसका प्लान Tamba को पब्लिकली रिलीज करने का है। ऐसा माना जा रहा है कि इसे Android और iOS डिवाइसेज के लिए एक अलग एप के तौर पर लॉन्च किया जा सकता है।

YouTube Tamba एप Android Authority की एक रिपोर्ट के मुताबिक, Tamba के रेफरेंस YouTube for Android के वर्जन 21.44.534 में पाए गए हैं। एप्लिकेशन के APK टियरडाउन में कथित तौर पर 'yt_sandbox_topbar_logo_white' नाम का एक लोगो एसेट शामिल है, जिसमें सेंटर में कटे हुए प्ले बटन वाले एक स्क्रिबल-जैसे शेप के बगल में बोल्ड टाइपफेस में Tamba नाम दिखाया गया है।

एप के कोड में एक अलग आइकन 'yt_fill_experimental_youtube_sandbox' भी शामिल है, जो पोटेंशियली Tamba के एप आइकन के तौर पर काम कर सकता है। एप कोड में कथित तौर पर इसी तरह के स्केच-जैसे डिजाइन वाले कई एडिशनल आइकन्स भी स्पॉट किए गए हैं। इनमें होम, सर्च, क्रिएट, कैमरा, इनबॉक्स, चैट, स्टिकर्स, एक माइक्रोफोन और प्लस साइन वाले पर्सन के सिंबल्स शामिल हैं। कोड में एक क्राउन, लॉक, लॉक्ड बुकमार्क और गेम कंट्रोलर के आइकन्स के भी नाम हैं। ये सभी फीचर्स इंस्टाग्राम के नेविगेशन लेआउट से काफी मिलते-जुलते हैं।

Tamba का लोगो एक पैकेज नाम 'com.google.android.youtube.sandbox' से लिंक्ड है। डेडिकेटेड ANDROID_SANDBOX और IOS_SANDBOX आइडेंटिफायर्स के रेफरेंस बताते हैं कि Google Android और iOS दोनों डिवाइसेज के लिए Tamba के वर्जन्स पर विचार कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, एप्लिकेशन कोड में सोशल नेटवर्किंग एक्टिविटीज से जुड़े कई नोटिफिकेशन रेफरेंस मौजूद हैं, जैसे दूसरे अकाउंट्स को फॉलो करना, फॉलो रिक्वेस्ट्स, प्राइवेट प्रोफाइल्स, डायरेक्ट मैसेज, मैसेज एक्सचेंजेस, ग्रुप चैट्स वगैरह। ऐप कोड पोस्ट रिएक्शन्स, कमेंट्स और रिप्लाई जैसे फीचर्स की ओर इशारा करते हैं। ये वॉयस रिप्लाई और YouTube Shorts शेयरिंग को सपोर्ट कर सकता है। Shorts को सीधे Tamba चैट्स के अंदर से और एप के बॉटम नेविगेशन बार से भी प्ले किया जा सकता है।