YouTube ने पेश किया नया मोबाइल रीडिजाइन: Shorts पर बढ़ा फोकस, नीचे सिर्फ 4 बटन का नेविगेशन बार

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। जैसा कि अक्टूबर में अनाउंस किया गया था, YouTube ने iOS और Android दोनों यूजर्स के लिए एक नए डिजाइन वाला मोबाइल एप रोल आउट करना शुरू कर दिया है। एप का रीडिजाइन YouTube Shorts को प्रमोट करने और क्रिएशन पर फोकस करने के इर्द-गिर्द घूमता है। इस बड़े कदम के तहत, YouTube ने अपने मोबाइल एप के बॉटम नेविगेशन बार से पुराने Subscriptions टैब को हटा दिया है। 5-बटन वाले बॉटम नेविगेशन मेन्यू की जगह अब हमारे पास 4-बटन वाला मेन्यू है जिसमें Home, Shorts, Create और Profile बटन्स मिलते हैं। YouTube यूजर्स को मेन स्क्रीन से ही कस्टम फीड बनाने का ऑप्शन भी देगा।

YouTube का नया मोबाइल एप रीडिजाइन Shorts और क्रिएशन पर करता है फोकस नया रीडिजाइन असल में Subscriptions टैब को होम पेज के टॉप पर ‘Subs’ नाम के एक नए सब-मेन्यू में शिफ्ट कर देता है। टॉप पर ये नया मेन्यू अब Home, Subs, Music, Live और More टैब्स दिखाता है। 'More' पर टैप करने से आपको Movies & TV, Charts, Gaming और बाकी चीजों (मेंबरशिप्स समेत) का एक्सेस मिलता है। अपने Subscriptions सेक्शन तक पहुंचने में थोड़ी परेशानी ये है कि YouTube एप लॉन्च करने के लगभग दो सेकंड बाद नया होम पेज इस नए टॉप नेविगेशन बार को छुपा देता है। टॉप नेविगेशन बार को वापस लाने के लिए यूजर्स को नीचे दिए गए फीड को ड्रैग-डाउन करना होगा और फिर अपने सब्सक्राइब किए गए चैनल्स के नए अपडेट्स देखने के लिए ‘Subs’ पर टैप करना होगा।

रीडिजाइन के बाद Shorts पर फोकस काफी साफ तौर पर दिखता है, जहां होम पेज का बड़ा हिस्सा YouTube Shorts द्वारा कवर किया जाता है। नए टॉप नेविगेशन बार के पास ऊपर एक थ्री-डॉट मेन्यू दिया गया है जिसमें 'Show fewer Shorts' का ऑप्शन मिलता है। इस पर टैप करने पर एक मैसेज दिखता है, 'Got it, we'll show you fewer Shorts on Home', जिसके बगल में एक ‘Undo’ ऑप्शन भी है, अगर आप अपना फैसला बदलना चाहें।

नए ‘Subs’ टैब का लेआउट काफी जाना-पहचाना सा ही रहता है। जो फीचर पहले अनाउंस किया गया था और अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आया है, वह है नया कस्टम फीड्स फीचर। ये नए टॉप नेविगेशन बार के लेफ्ट साइड में एक '+' साइन के तौर पर दिखाई देता है। कस्टम फीड्स असल में यूजर्स को अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज्ड रिकमेंडेशन पेज तैयार करने की सुविधा देंगे। यूजर्स नॉर्मल बोलचाल की भाषा में अपनी पसंद लिखकर ऐसा कर सकते हैं। इसमें टॉपिक्स, चैनल्स, वीडियो स्टाइल्स और बहुत कुछ शामिल हो सकता है।