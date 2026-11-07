सिम एक्टिव रखने के लिए Jio, Airtel और Vi के 3 सबसे सस्ते प्लान्स, देखें पूरी लिस्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने हाल ही में टेलीकॉम कंपनियों को सर्विस वैलिडिटी के साथ कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा किफायती ऑप्शन्स लाने का निर्देश दिया है। इसका मेन आइडिया प्लान्स से डेटा को हटाना था। डेटा हटने के बाद, कंज्यूमर्स के लिए रिचार्ज की कॉस्ट कम हो जाएगी। इससे यूजर्स कम खर्च में अपनी सर्विस को एक्टिव रख सकेंगे। चूंकि इनमें सर्विस वैलिडिटी मौजूद रहती है, इसलिए आप जरूरत पड़ने पर डेटा वाउचर्स से भी रीचार्ज कर सकेंगे। आइए Jio, Airtel और Vi के उन तीन प्लान्स पर नजर डालते हैं जो हाल ही में पेश किए गए हैं।

Reliance Jio 147 रुपये वाला प्रीपेड प्लान Reliance Jio का 147 रुपये वाला प्रीपेड प्लान 22 दिनों की सर्विस वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और 300 SMS मिलते हैं। ये प्लान कोई डेटा ऑफर नहीं करता है, लेकिन आप इसके ऊपर अलग से डेटा वाउचर्स से रिचार्ज कर सकते हैं। इस प्लान को इस्तेमाल करने का एवरेज डेली खर्च 6.68 रुपये बैठता है।

Bharti Airtel 185 रुपये वाला प्रीपेड प्लान Bharti Airtel का 185 रुपये वाला प्रीपेड प्लान 28 दिनों की सर्विस वैलिडिटी के साथ आता है। ये यूजर्स को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और 300 SMS ऑफर करता है। इस प्लान के साथ भी कोई डेटा बंडल नहीं किया गया है। इस प्लान के जरिए एवरेज डेली कॉस्ट 6.61 रुपये आता है।

Vodafone Idea 142 रुपये वाला प्रीपेड प्लान Vodafone Idea का 142 रुपये वाला प्रीपेड प्लान 28 दिनों की सर्विस वैलिडिटी के साथ आता है। ये यूजर्स को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और 300 SMS ऑफर करता है। ये प्लान भी किसी डेटा के साथ नहीं आता है। इस प्लान का रोजाना का खर्च 5.07 रुपये पड़ता है।