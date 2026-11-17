टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi स्मार्टफोन मार्केट में आज अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज Xiaomi 18 Pro सीरीज को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी आज यानी 17 नवंबर 2026 को अपने दो नए फोन, Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max को पेश करने वाली है। इसके लिए पेरिस में एक खास लॉन्च इवेंट आयोजित किया जाएगा।

ये इवेंट भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे शुरू होगा। दोनों स्मार्टफोन को इससे पहले चीन के मार्केट में पेश किया जा चुका है। अब कंपनी की नई फ्लैगशिप सीरीज ग्लोबल मार्केट में आ रही है। नई सीरीज अपने कैमरा सेटअप, दमदार प्रोसेसर और बैक पैनल पर मिलने वाली सेकेंडरी डिस्प्ले को लेकर पहले ही काफी चर्चा में है। कंपनी इन डिवाइस को Velvet Red, Cosmic Blue और White कलर ऑप्शन में पेश करेगी।

Xiaomi 18 Pro सीरीज के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Xiaomi 18 Pro में 6.4 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिल सकती है। जबकि इसके Pro Max मॉडल में 6.9 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिल सकती है। दोनों डिवाइस में LTPO OLED पैनल, 120Hz रिफ्रेश रेट और 4,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल सकती है। साथ ही इन स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खसियत इनका रियर डिस्प्ले सेटअप होगा।

सीरीज के Xiaomi 18 Pro में 2.7 इंच और Pro Max में 2.9 इंच की सेकेंडरी डिस्प्ले भी मिल सकती है। इसका यूज नोटिफिकेशन देखने और कैमरे से सेल्फी लेने जैसे कामों के लिए किया जा सकेगा। जबकि परफॉर्मेंस के लिए प्रो मॉडल में स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 6 प्रोसेसर और Pro Max मॉडल में स्नैपड्रैगन 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेट मिल सकता है।