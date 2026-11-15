Jio का 72 दिन वाला प्लान: डेली 2GB हाई-स्पीड डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ JioHotstar भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी जियो का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और ज्यादा डेटा के साथ एक लंबी वैलिडिटी वाला प्लान ढूंढ रहे हैं तो Jio का ₹749 का प्रीपेड रिचार्ज प्लान अपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस प्लान में यूजर्स को 72 दिनों की वैलिडिटी मिल रही है। साथ ही इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली डेटा और SMS की सुविधा भी मिल रही है।

इस प्लान की खास बात है कि इसमें JioHotstar Mobile सब्सक्रिप्शन के साथ 12 महीने के लिए Canva Pro Lite का फ्री एक्सेस भी मिल रहा है। इसके अलावा ग्राहकों को JioAICloud पर 50GB फ्री क्लाउड स्टोरेज मिल रही है। चलिए इस प्लान के सभी बेनिफिट्स जानते हैं

Jio के ₹749 वाले प्लान के बेनिफिट्स Jio के इस रिचार्ज प्लान में अपको टोटल 164GB डेटा मिलने वाला है। साथ ही प्लान में हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा मिल रहा है। प्लान में 20GB एक्स्ट्रा डेटा भी मिल रहा है। डेली डेटा लिमिट एंड होने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps रह जाती है। जबकि कॉलिंग के लिए इस प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा मिल रही है।

इसके साथ ही प्लान में अपको हर दिन 100 SMS भेजने की सुविधा मिल रही है। यह प्लान 72 दिनों की वैलिडिटी ऑफर करता है और इसमें अनलिमिटेड 5G डेटा का लाभ भी मिल रहा है। हालांकि, इसके लिए यूजर का एलिजिबल होना और 5G सपोर्टेड डिवाइस का यूज करना जरूरी है।