Xiaomi के दो नए फ्लैगशिप 5G फोन, 7,050 mAh बैटरी और 200MP कैमरा जैसे बेहतरीन फीचर्स  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi जल्द ही अपनी नई Xiaomi 18 Pro सीरीज को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी इस सीरीज को इसी महीने यानी नवंबर में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने वाली है। इस लॉन्चिंग से पहले कंपनी ने सीरीज को टीज करना शुरू कर दिया है। बता दें कि कंपनी पहले ही इस सीरीज के तहत Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max को चीन में लॉन्च कर चुकी है। अब ये दोनों मॉडल ग्लोबल मार्केट में आ रहे हैं।

कंपनी ने चीन लॉन्च के कुछ वक्त बाद ही कन्फर्म कर दिया है कि ये स्मार्टफोन 2026 के नवंबर में ग्लोबल मार्केट में एंट्री करेंगे। उम्मीद है कि इन्हें इसी महीने यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के मार्केट में पेश किया जाएगा।

Xiaomi 18 Pro Series के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में LTPO टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाली है जहां 1Hz से 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट वाला OLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली सेकेंडरी AMOLED डिस्प्ले भी मिल सकती है।

परफॉर्मेंस के लिए तो इन डिवाइस में लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Elite एक्सट्रीम Gen 6 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। जबकि फोटोग्राफी के लिए डिवाइस में 200MP का प्राइमरी कैमरा मिल सकता है। साथ ही फोन में 50MP का 102-डिग्री अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 200MP का 5X पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिल सकता है। दोनों डिवाइस में IP69 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस रेटिंग मिल सकती है।

Xiaomi 18 Pro Series की बैटरी और चार्जिंग सीरीज के ग्लोबल लॉन्च से पहले स्मार्टफोन एक इटैलियन वेबसाइट पर लिस्ट हुए हैं, जहां से फोन की बैटरी और चार्जिंग से जुड़ी डिटेल्स सामने आई हैं। इस लिस्टिंग से पता चलता है कि ग्लोबल वेरिएंट में चीन के मुकाबले छोटी बैटरी मिल सकती है।

Xiaomi 18 Pro में 6,000mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है, जो चीन में लॉन्च हुए वेरिएंट की 7,000mAh बैटरी से काफी कम है। इतना ही नहीं ग्लोबल वैरिएंट में 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है, जबकि चीनी वेरिएंट में 100W चार्जिंग मिल रही है।