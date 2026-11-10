8,500mAh तक बैटरी वाली Xiaomi 18 Pro सीरीज ग्लोबल लॉन्च के लिए तैयार, प्रो मॉडल के साथ Pro Max भी करेगा एंट्री

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi ने अपने फ्लैगशिप Xiaomi 18 Pro सीरीज के ग्लोबल लॉन्च का एलान कर दिया है। शाओमी 17 नवंबर को इस स्मार्टफोन सीरीज को पेरिस में लॉन्च करेगी। शाओमी के वाइस प्रेजिडेंट और सीएमओ Xu Fei ने फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज के लॉन्च डेटा का एलान किया है। शाओमी ने पिछले साल इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ स्टेंडर्ड Xiaomi 17 को लॉन्च किया था। प्रो मॉडल को कंपनी ने सिर्फ चीन में पेश किया था। अब शाओमी ने कन्फर्म किया है कि वह नवंबर में Xiaomi 18 Pro को भी ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है।

Xiaomi 18 Pro सीरीज ग्लोबल लॉन्चिंग Xiaomi 18 Pro सीरीज को17 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। भारतीय समयानुसार शाओमी की यह स्मार्टफोन सीरीज शाम 6:30 PM बजे लॉन्च होगी। इस स्मार्टफोन सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग एक्स और यूट्यूब दोनों में लाइव देखी जा सकती है।

Xiaomi ने कन्फर्म किया है कि यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज तीन कलर ऑप्शन में लॉन्च होंगे। ये स्मार्टफोन व्हाइट, कॉस्मिक ब्लू और वॉल्वेट रेड कलर में पेश किए जाएंगे। दोनों अपकमिंग Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max स्मार्टफोन को ग्लोबल सर्टिफिकेशन डेटाबेस में स्पॉट किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस सीरीज के ग्लोबल वर्जन की बैटरी कैपेसिटी चीन में लॉन्च डिवाइसेस के कम होगी।