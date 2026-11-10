8500 mAh तक बैटरी वाले Xiaomi के दो नए 5G फोन, 200MP के दो कैमरे और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi जल्द ही अपने दो नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी इन नए डिवाइस को अपनी Xiaomi 18 Pro सीरीज के तहत पेश करेगी। कंपनी इन डिवाइस को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने ऑफिशियल तौर पर इसकी लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी है। इस सीरीज को 17 नवंबर को पेरिस, फ्रांस में आयोजित इवेंट में पेश किया जाएगा।

ये इवेंट भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे शुरू होगा। इस नई सीरीज में दो मॉडल Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max स्मार्टफोन शामिल होंगे। दोनों डिवाइस में पीछे की तरफ सेकेंडरी AMOLED डिस्प्ले और Leica ब्रांडिंग वाले 200MP के दो कैमरे देखने को मिलेंगे। चलिए जानते हैं कि इन दोनों डिवाइस में और क्या क्या खास देखने को मिलने वाला है...

Xiaomi 18 Pro सीरीज के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Xiaomi 18 Pro में 6.4 इंच की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जबकि Pro Max मॉडल में 6.9 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिलने वाली है। दोनों डिस्प्ले में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट और 4,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल सकती है। इतना ही नहीं फोन के बैक पैनल पर भी सेकेंडरी AMOLED डिस्प्ले मिलेगी।

Meet our exclusive Velvet Red design of Xiaomi 18 Pro Series, seamlessly blending distinctive aesthetics with cutting-edge technology. Striking in red, born to impress. Coming November 17th! https://t.co/BSYoasATQ7 — Xiaomi (@Xiaomi) November 9, 2026 रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन के स्टैंडर्ड मॉडल में 2.7 इंच और Pro Max में 2.9 इंच की रियर डिस्प्ले मिलेगी। दोनों में Privacy Display फीचर भी देखने को मिलने वाला है, जो साइड एंगल से स्क्रीन की विजिबिलिटी लिमिटेड करने में हेल्प कर सकता है। Xiaomi 18 Pro सीरीज के कैमरा स्पेक्स कैमरा की बात करें तो दोनों फोन्स में 200MP का OIS सपोर्ट वाला प्राइमरी कैमरा और 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा देखने को मिल सकता है। साथ ही फोन में 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 50MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है।

परफॉर्मेंस के लिए स्टैंडर्ड मॉडल Xiaomi 18 Pro में स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 6 और Pro Max में Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर मिल सकता है जो कुछ वक्त पहले ही लॉन्च हुआ है। दोनों डिवाइस में 16GB तक RAM और 1TB तक स्टोरेज के ऑप्शन मिल सकते हैं। फोन्स Android 17 बेस्ड HyperOS 4 पर रन कर सकते हैं।