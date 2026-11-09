9000mAh बैटरी वाला OnePlus का नया 5G फोन, 185Hz डिस्प्ले और Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus जल्द ही अपनी R-सीरीज का नया 5G फोन लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी अपने इस अपकमिंग डिवाइस को OnePlus 16R के नाम से पेश कर सकती है। लॉन्च से पहले इस अपकमिंग डिवाइस के कई स्पेसिफिकेशन्स ऑनलाइन सामने आ गए हैं। डिवाइस में 9,000mAh की बड़ी बैटरी और 185Hz रिफ्रेश रेट वाली OLED डिस्प्ले मिल सकती है।

साथ ही इस फोन में क्वालकॉम का फ्लैगशिप Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिल सकता है। जबकि फोटोग्राफी के लिए डिवाइस में 200MP तक का प्राइमरी कैमरा और 50MP का टेलीफोटो कैमरा मिलने की उम्मीद है। डिवाइस खास गेमिंग और परफॉर्मेंस पसंद करने वाले यूजर्स के लिए आ रहा है। चलिए इसके संभावित स्पेक्स जानते हैं...

OnePlus 16R के संभावित स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो टिप्स्टर Debayan Roy (@Gadgetsdata) ने अपनी हालिया पोस्ट में बताया है कि OnePlus 16R में 1.5K रेजोल्यूशन वाली फ्लैट OLED डिस्प्ले मिल सकती है। साथ ही इस फोन में 185Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिल सकता है। डिवाइस में स्क्रॉलिंग और एनिमेशन का एक्सपीरियंस स्मूद होने वाला है और गेमिंग में भी बेहतर विजुअल मिलने की उम्मीद है।

परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिल सकता है। डिवाइस में LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज मिल सकती है। हालांकि कंपनी के इस डिवाइस के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की डिटेल्स नहीं दी हैं।

OnePlus 16R के संभावित कैमरा स्पेक्स कैमरा की बात करें तो OnePlus 16R में 200MP या 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलने की उम्मीद है। साथ ही इसमें OIS सपोर्ट भी मिल सकता है। डिवाइस में 3.5x ऑप्टिकल जूम वाला 50MP टेलीफोटो कैमरा मिल सकता है। फोन के अल्ट्रा-वाइड और फ्रंट कैमरे की डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई है।