टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi 18 Pro सीरीज को मंगलवार को टेक दिग्गज के नवंबर लॉन्च इवेंट के दौरान चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च किया गया। इस लाइनअप में दो मॉडल्स शामिल हैं, जिन्हें Xiaomi 18 Pro Max और Xiaomi 18 Pro नाम दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन्स अब कंपनी की वेबसाइट के जरिए खरीदने के लिए अवेलेबल हैं। दोनों फ्लैगशिप Xiaomi 18 Pro सीरीज मॉडल्स चार अलग-अलग कलर ऑप्शन्स में ऑफर किए गए हैं। Pro Max में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेट लगा है, जो 2nm प्रोसेस पर बना Qualcomm का फ्लैगशिप मोबाइल प्लेटफॉर्म है। दोनों हैंडसेट्स के बैक में सेकेंडरी AMOLED डिस्प्ले मिलते हैं। साथ ही इनमें ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट भी दी गई है।

Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max की कीमत और सेल Xiaomi 18 Pro की कीमत 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल के लिए EUR 1,399 (लगभग 1,44,000 रुपये) से शुरू होती है। इसके हायर-एंड 12GB + 512GB रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन की कीमत EUR 1,599 (करीब 1,64,000 रुपये) है। दूसरी तरफ, Xiaomi 18 Pro Max की कीमत बेस 12GB + 256GB वेरिएंट के लिए EUR 1,599 (करीब 1,64,000 रुपये) से शुरू होती है और 12GB + 512GB मॉडल की कीमत EUR 1,799 (करीब 1,85,000 रुपये) है। 16GB रैम और 1TB स्टोरेज वाले टॉप-ऑफ-द-लाइन मॉडल की कीमत EUR 2,099 (लगभग 2,16,000 रुपये) रखी गई है।

दोनों फ्लैगशिप मॉडल्स अब Xiaomi ऑनलाइन स्टोर के जरिए चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स में सेल पर हैं। Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max को Black, Cosmic Blue, Velvet Red और White कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया है। Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max कंपनी के लेटेस्ट HyperOS 4 पर चलते हैं, जो Android 17 पर बेस्ड है। दोनों मॉडल्स डुअल-सिम स्मार्टफोन्स हैं। Pro Max और Pro मॉडल्स में क्रमशः 6.9-इंच Full-HD+ (1,208 x 2,624 पिक्सल) और 6.4-इंच Full-HD+ (1,120 x 2,436 पिक्सल) AMOLED डिस्प्ले मिलते हैं, जो 120Hz तक रिफ्रेश रेट, 300Hz टच सैंपलिंग रेट, 4,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और DCI-P3 वाइड कलर गैमट के साथ आते हैं। हैंडसेट में प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर भी दिया गया है जो आसपास से ताक-झांक करने वालों से बचाने के लिए स्क्रीन के व्यूइंग एंगल्स को कम कर देता है।

इसके अलावा, Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max में क्रमशः 2.7-इंच (596 x 912 पिक्सल) और 2.9-इंच (596 x 976 पिक्सल) के सेकेंडरी AMOLED टचस्क्रीन्स लगे हैं, जो 120Hz तक का रिफ्रेश रेट ऑफर करते हैं। Xiaomi 18 Pro को पावर देने के लिए ऑक्टा-कोर Snapdragon 8 Elite Gen 6 SoC दिया गया है। वहीं, Xiaomi 18 Pro Max में Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेट है, जो 2nm प्रोसेस पर बना है और 5.01GHz तक की पीक क्लॉक स्पीड देता है। हैंडसेट्स में Adreno GPU, LPDDR5x रैम और UFS 4.1 इंटरनल स्टोरेज मिलता है।

कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो Xiaomi 18 Pro सीरीज में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) के साथ 200-मेगापिक्सल (f/1.67) मेन शूटर, OIS के साथ 200-मेगापिक्सल (f/2.4) पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और 102-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ 50-मेगापिक्सल (f/2.4) अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल है। ये लाइनअप 8K/30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है।