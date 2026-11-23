Xiaomi का 8,000 mAh बैटरी वाला नया 5G फोन, मिल सकता है स्नैपड्रैगन का नया फ्लैगशिप प्रोसेसर
Xiaomi अपनी फ्लैगशिप 18 सीरीज के तहत नए 5G फोन, Xiaomi 18 Max को लॉन्च करने की तैयारी में है। यह फोन 8,000 mAh से ज्यादा बैटरी और स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 6 प्रोसेसर के साथ आ सकता है।
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टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi जल्द ही अपनी फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज के तहत दो नए 5G फोन लॉन्च करने की तैयरी में है। कंपनी ने हाल ही में Xiaomi 18 प्रो और Xiaomi 18 Pro मैक्स मॉडल लॉन्च किया है। अब कंपनी इस सीरीज में स्टैंडर्ड Xiaomi 18 और Xiaomi 18 Max को पेश करने की तैयारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नया मैक्स मॉडल बड़ी डिस्प्ले वाला फ्लैगशिप स्मार्टफोन हो सकता है, जिसमें दमदार प्रोसेसर के साथ 8,000 mAh से ज्यादा बड़ी बैटरी मिल सकती है।
Xiaomi 18 Max में मिल नया प्रोसेसर
टिप्स्टर Digital Chat Station ने अपनी हालिया Weibo पोस्ट में बताया है कि स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बड़े डिस्प्ले वाला फ्लैगशिप फोन तैयार कर रही है। इस डिवाइस में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 6 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। साथ ही फोन में बड़ा कैमरा सेंसर, 8,000 mAh से ज्यादा क्षमता वाली बैटरी और मिनिमलिस्ट डिजाइन मिल सकता है।
हालांकि टिप्स्टर ने इस फोन के नाम का खुलासा नहीं किया है लेकिन चीनी पब्लिकेशन MyDrivers का कहना है कि ये अपकमिंग Xiaomi 18 Max हो सकता है। फिलहाल कंपनी ने इस डिवाइस को लेकर कोई जानकारी शेयर नहीं की है।
कितना अलग होगा नया मॉडल?
रिपोर्ट्स मे Xiaomi 18 Max पिछले मॉडल Xiaomi 17 Max का सक्सेसर बताया जा रहा है। पुराने वाले Xiaomi 17 Max को चीन में मई में लॉन्च किया गया था। डिवाइस मे 6.9 इंच का डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर देखने को मिला था।
साथ ही डिवाइस मे 200 मेगापिक्सल का Leica ट्यून रियर कैमरा मिला था। पावर के लिए फोन में 8,000mAh की बैटरी मिली थी। अब नया मॉडल कुछ इससे भी बेहतर स्पेक्स के साथ एंट्री ले सकता है।
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