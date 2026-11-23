टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी टेलीकॉम कंपनी Jio का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई लंबी वैलिडिटी वाला प्रीपेड प्लान ढूंढ रहे हैं तो कंपनी अपके लिए 999 रुपये का खास प्लान ऑफर कर रही है। वैसे तो कंपनी अपने ग्राहकों को कई तरह के प्रीपेड रिचार्ज प्लान ऑफर करती है लेकिन इस प्लान में न सिर्फ डेटा मिल रहा है बल्कि अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ OTT सब्सक्रिप्शन भी मिल रहे हैं।

कंपनी के ₹999 वाले प्रीपेड प्लान में JioHotstar का मोबाइल सब्सक्रिप्शन और यहां तक की Canva Pro Lite का 12 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। इसके अलावा ग्राहकों को JioAICloud पर 50GB फ्री क्लाउड स्टोरेज मिल रहा है।

Jio के ₹999 वाले प्रीपेड प्लान के बेनिफिट्स Jio के ₹999 वाले रिचार्ज प्लान की में अपको 98 दिनों की वैलिडिटी मिलने वाली है जिसके साथ डेली 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलेगा। इस तरह पूरी वैलिडिटी के दौरान टोटल 196GB डेटा मिलेगा। डेली डेटा लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps रह जाएगी। हालांकि, एलिजिबल ग्राहकों को इस प्लान के साथ अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा।

कॉलिंग के लिए इस प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा मिल रही है। साथ ही प्लान में डेली 100 SMS भेजने की सुविधा भी मिल रही है, इसका मतलब है कि यूजर्स को इंटरनेट के साथ कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए अलग से रिचार्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

JioHotstar और Canva Pro Lite का फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान में सबसे खास इसके साथ मिलने वाले फ्री डिजिटल सब्सक्रिप्शन हैं। प्लान में ग्राहकों को JioHotstar का मोबाइल सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। इससे आप प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कंटेंट देख सकते हैं। साथ ही प्लान में JioAICloud पर 50GB फ्री स्टोरेज मिल रहा है।