टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp का यूज आजकल ज्यादातर लोग मोबाइल के साथ कंप्यूटर और लैपटॉप में भी कर रहे हैं। ऑफिस में काम के दौरान WhatsApp Web काफी हेल्पफुल ऑप्शन लगता है, लेकिन इसका यूज करने के बाद लॉगआउट न करना भारी पड़ सकता है। जी हां, इससे आपका WhatsApp अकाउंट साइबर ठगों के निशाने पर आ सकता है। गृह मंत्रालय की साइबर क्राइम यूनिट ने भी इस खतरे को देखते हुए एडवाइजरी जारी कर यूजर्स को सावधान रहने की सलाह दी है।

एडवाइजरी में कहा गया है कि ऑफिस या किसी दूसरे कंप्यूटर पर WhatsApp Web यूज करने के बाद लॉगआउट नहीं करने से आपका सेशन एक्टिव रह सकता है। ऐसी कंडीशन में कोई दूसरा शख्स आपके प्राइवेट मैसेज रीड कर सकता है। इतना ही नहीं आपकी पहचान का यूज करके दूसरों के साथ फ्रॉड भी की जा सकती है। इसलिए पब्लिक या किसी दूसरे के कंप्यूटर पर WhatsApp यूज करते टाइम खास सावधानी बरतें।