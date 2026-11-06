बिना WhatsApp अकाउंट वालों को भी भेज सकेंगे इनवाइट, WhatsApp Events में जुड़े नए फीचर्स; आया Events Home हब

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp ने मई 2024 में कम्युनिटीज के लिए इवेंट्स क्रिएट करने और मेंबर्स को इनवाइट करने की एबिलिटी पेश की थी। ये फंक्शनैलिटी बाद में WhatsApp ग्रुप चैट्स के लिए पेश की गई, जिससे यूजर्स ये मार्क कर सकते थे कि वे उस इवेंट में शामिल होंगे या नहीं जिसमें उन्हें इनवाइट किया गया है। अब, इस इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने WhatsApp Events के लिए कई नए फीचर्स अनाउंस किए हैं। नया अपडेट इवेंट्स के लिंक्स शेयर करने की एबिलिटी लेकर आया है। यूजर्स इस लिंक को उन लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनका WhatsApp अकाउंट नहीं है। ये WhatsApp के गेस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल फीचर जैसा ही है। Meta के मालिकाना हक वाले इस प्लेटफॉर्म ने WhatsApp इवेंट्स के लिए एक डेडिकेटेड हब भी जोड़ा है।

WhatsApp Events की नई फंक्शनैलिटीज गुरुवार को एक ब्लॉग पोस्ट में, इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने अनाउंस किया कि वह WhatsApp Events फीचर के लिए कई अपग्रेड्स रोल आउट कर रहा है। कंपनी ने कहा कि नए फीचर्स आने वाले हफ्तों में सभी यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिए जाएंगे। नए फीचर्स में, कंपनी ने उन यूजर्स के साथ WhatsApp इवेंट लिंक्स शेयर करने की एबिलिटी जोड़ी है जिनका WhatsApp अकाउंट नहीं है, जैसे कि WhatsApp Guest Call फंक्शनैलिटी में होता है।

यूजर्स अब एक इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, कवर फोटो लगा सकते हैं और सीधे दूसरों के साथ लिंक शेयर कर सकते हैं। RSVP स्टेटस- यानी इनवाइटेड पर्सन इवेंट अटेंड करेगा या नहीं- इवेंट क्रिएट करने वाले यूजर को दिखाई देगा। इनवाइटेड मेंबर्स को इवेंट का RSVP देने के लिए ऐप डाउनलोड करने या WhatsApp अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है।

इसके ऊपर, WhatsApp ने एक सेंट्रलाइज्ड हब के तौर पर नया 'Events Home' पेश किया है। कंपनी इसे दूसरों को कस्टमाइज्ड इनवाइट्स क्रिएट करने और भेजने के लिए यूजर के 'वन-स्टॉप' के तौर पर पोजीशन कर रही है। इसके अलावा, WhatsApp Events Home यूजर्स को RSVPs मैनेज करने की परमिशन देता है। वे कस्टम रिमाइंडर्स सेट कर सकते हैं और एक प्लस-वन भी एड कर सकते हैं। यूजर्स WhatsApp Settings पेज पर जाकर और Events सेलेक्ट करके पास्ट और अपकमिंग इवेंट्स की लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें वे इवेंट्स भी शामिल हैं जो उन्होंने खुद क्रिएट किए हैं या जिनमें उन्हें इनवाइट किया गया है।

WhatsApp यूजर्स को भरोसा दिलाता है कि जब कोई यूजर गेस्ट यूजर्स को WhatsApp Events का इनवाइट भेजता है, तो प्लेटफॉर्म उनका फोन नंबर शेयर नहीं करता है। हालांकि, बिना WhatsApp अकाउंट वाले यूजर्स को इवेंट का एड्रेस तभी दिखाया जाएगा जब वे इनवाइट का RSVP सबमिट कर देंगे।