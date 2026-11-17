टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp एक ऐसे बैकअप फीचर पर काम कर रहा है जो यूजर्स को अपनी चैट्स सीधे इसके खुद के क्लाउड स्टोरेज पर बैकअप करने की सुविधा देगा। ये जानकारी एक रिपोर्ट के हवाले से मिली है। Meta के स्वामित्व वाला ये इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म Android पर चुनिंदा बीटा टेस्टर्स के साथ इस फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। रोलआउट होने के बाद, ये फीचर एलिजिबल यूजर्स को अपनी चैट हिस्ट्री संभाल कर रखने के लिए WhatsApp के नेटिव क्लाउड स्टोरेज और Google Drive के बीच चुनने का ऑप्शन देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक WhatsApp 2GB का फ्री क्लाउड स्टोरेज ऑफर करता है और पेड यूजर्स एक्स्ट्रा स्टोरेज ले सकते हैं। WhatsApp के नेटिव क्लाउड में स्टोर की गई चैट्स डिफॉल्ट तौर पर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होती हैं।

WhatsApp कर रहा है एन्क्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज की टेस्टिंग WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp चुनिंदा Android बीटा टेस्टर्स के लिए नेटिव क्लाउड बैकअप स्टोरेज की टेस्टिंग कर रहा है। ये फीचर कथित तौर पर Android वर्जन 2.26.46.4 के WhatsApp बीटा में देखा गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक WhatsApp 2GB का कॉम्प्लिमेंट्री क्लाउड स्टोरेज देता है। जिन यूजर्स को एक्स्ट्रा स्टोरेज की जरूरत है, वे WhatsApp Plus सब्सक्रिप्शन के जरिए हायर टियर्स चुन सकते हैं, जो इस लिमिट को बढ़ाकर 100GB कर देता है। इससे भी ज्यादा स्टोरेज की जरूरत वाले यूजर्स 4TB तक के स्टोरेज एलोकेशन के साथ Meta One सब्सक्रिप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में WhatsApp Plus प्लान की कीमत 79 रुपये प्रति महीना है, जबकि Meta One Core प्लान की कीमत 549 रुपये प्रति महीना रखी गई है।

WhatsApp Cloud को एक्सेस करने के लिए यूजर्स को एक एक्टिव सब्सक्रिप्शन बनाए रखना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सब्सक्रिप्शन खत्म होने के बाद WhatsApp अपने सर्वर्स पर लेटेस्ट बैकअप को चार महीने तक सुरक्षित रखेगा। अगर यूजर्स चार महीने के भीतर अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू नहीं करते हैं, तो ये स्टोरेज को परमानेंटली डिलीट कर देगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि WhatsApp के कस्टम क्लाउड स्टोरेज पर अपलोड किया गया डेटा डिफॉल्ट तौर पर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड रहता है। अगर यूजर्स WhatsApp क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल जारी रखना चाहते हैं तो वे इसे डिसेबल नहीं कर सकते और जो लोग बिना एन्क्रिप्शन वाला बैकअप पसंद करते हैं, उन्हें Google Drive या iCloud जैसे स्टैंडर्ड क्लाउड प्रोवाइडर्स का ही इस्तेमाल करना होगा।