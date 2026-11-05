गैलरी खोलने का झंझट खत्म! WhatsApp लाया Recent Media Suggestions फीचर: रिपोर्ट
मेटा के स्वामित्व वाला इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp अपने यूजर्स के चैटिंग एक्सपीरियंस को और फास्ट और आसान बनाने के लिए लगातार नए फीचर्स जोड़ रहा है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp ने कथित तौर पर Recent Media Suggestions फीचर पेश किया है। ये नई फंक्शनैलिटी लेटेस्ट वर्जन्स के साथ Android और iOS दोनों पर कुछ यूजर्स के लिए रोल आउट की जा रही है। जैसा कि नाम से पता चलता है, Recent Media Suggestions को यूजर्स के डिवाइस गैलरी से लेटेस्ट मीडिया को सीधे कन्वर्सेशन्स के अंदर दिखाकर फोटो और वीडियो शेयर करना आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। मैनुअल तरीके से गैलरी खोलने के बजाय, यूजर्स सीधे चैट इंटरफेस से ही सजेस्टेड कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं।
WhatsApp Recent Media Suggestions फीचर कैसे काम करता है?
Wabetainfo की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मीडिया सजेशन्स Android और iOS पर चुनिंदा WhatsApp यूजर्स के लिए रोल आउट हो रहे हैं। ये यूजर्स को वह सब कुछ भेजने की सुविधा देता है जो उन्होंने हाल ही में अपनी गैलरी में जोड़ा है।
WhatsApp कथित तौर पर रीसेंट मीडिया सजेशन्स को डिस्प्ले करने के दो अलग-अलग तरीकों की टेस्टिंग कर रहा है। पहले वर्जन में, यूजर्स को चैट बार के ठीक ऊपर एक नोटिफिकेशन दिखाई दे सकता है जिसमें उनके लेटेस्ट गैलरी आइटम का थंबनेल नजर आएगा। दूसरा वर्जन चैट बार में कैमरा आइकन को टेम्परेरी तौर पर सजेस्टेड मीडिया के थंबनेल से बदल देता है। यूजर्स सजेशन को इग्नोर भी कर सकते हैं और हमेशा की तरह सामान्य बातचीत जारी रख सकते हैं।
दोनों में से किसी भी सजेशन पर टैप करने से WhatsApp का ड्रॉइंग एडिटर खुल जाता है, जिससे यूजर्स कंटेंट का प्रिव्यू देख सकते हैं। यूजर्स इसे शेयर करने से पहले कैप्शन या स्टिकर्स जोड़ सकते हैं। एप फोटो या वीडियो को ऑटोमैटिकली नहीं भेजता है, जिससे गलती से कुछ भी शेयर होने से बचाव होता है। Recent Media Suggestions फीचर गैलरी में हाल ही में एड किए गए मीडिया को सजेस्ट कर सकता है, जिसमें कैमरा फोटोज, स्क्रीनशॉट्स, डाउनलोडेड इमेजेस और दूसरे एप्लिकेशन्स से सेव किए गए वीडियो शामिल हैं।
Recent Media Suggestions फीचर एलिजिबल यूजर्स के लिए ऑटोमैटिकली इनेबल हो जाता है। हालांकि, जो यूजर्स मीडिया सजेशन्स नहीं चाहते हैं, वे एप सेटिंग्स में जाकर Settings > Chats > Recent media suggestions पर नेविगेट करके इस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। एक बार स्विच ऑफ करने के बाद, WhatsApp कन्वर्सेशन्स में इन सजेशन्स को दिखाना बंद कर देगा।
ये फीचर कथित तौर पर Android और iOS के लेटेस्ट वर्जन्स चला रहे चुनिंदा यूजर्स के लिए धीरे-धीरे रोल आउट किया जा रहा है। सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होने से पहले इसमें कुछ समय लग सकता है।
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