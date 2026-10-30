WhatsApp ग्रुप चैट्स में आए 4 नए फीचर्स, अब हमेशा के लिए पिन हो सकेंगे मैसेज; चैट हिस्ट्री शेयर करना भी आसान

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp ने हाल ही में Guest Calls फीचर पेश किया था, जो यूजर्स को उन लोगों को भी कॉल में जोड़ने की सुविधा देता है जिनका WhatsApp अकाउंट नहीं है। अब Meta के मालिकाना हक वाली इस इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस ने घोषणा की है कि वह WhatsApp Group Chats के लिए चार नए फीचर्स और अपडेट्स रोलआउट कर रही है। कंपनी का दावा है कि ये नए फीचर्स नए ग्रुप मेंबर्स के लिए चल रही बातचीत में शामिल होना और पुराने यूजर्स के लिए वहीं से चैट शुरू करना आसान बनाते हैं जहां उन्होंने इसे छोड़ा था। ये इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म अब किसी नए मेंबर के ग्रुप में शामिल होने के बाद भी मैसेज हिस्ट्री भेजने की इजाजत देता है। इसके अलावा, यूजर्स अब ग्रुप चैट में मैसेजेस को लंबे समय के लिए पिन कर सकते हैं।

WhatsApp में जुड़े नए ग्रुप चैट फीचर्स गुरुवार को एक ब्लॉग पोस्ट में इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने घोषणा की कि वह WhatsApp ग्रुप चैट्स के लिए चार नए फीचर्स ला रहा है, जो यूजर्स को वहीं से चैट पकड़ने में मदद करेंगे जहां वे छूट गए थे। नए अपडेट के तहत, कंपनी अब यूजर्स को जरूरी मैसेजेस को परमानेंटली पिन करने की सुविधा देगी। फिलहाल WhatsApp यूजर्स को किसी ग्रुप चैट में मैक्जिमम चार मैसेजेस को 24 घंटे, सात दिन या 30 दिनों के लिए पिन करके रखने की इजाजत देता है।

इस नए फीचर के जुड़ने से यूजर्स WhatsApp ग्रुप चैट्स में मैसेजेस को 'Forever' के लिए पिन रख सकेंगे। इसके साथ ही WhatsApp ने नए मेंबर के ग्रुप चैट में जुड़ने के बाद भी मैसेज हिस्ट्री भेजने की सुविधा शुरू करने का एलान किया है। ग्रुप एडमिन्स और मैनेजर्स हाल ही में ग्रुप चैट में शामिल हुए मेंबर के नाम पर टैप करके रीसेंट मैसेजेस शेयर कर सकेंगे। कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि ये मैसेजेस एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड रहेंगे।

इससे पहले WhatsApp ग्रुप एडमिन्स को सिर्फ नए मेंबर्स को जोड़ते वक्त ही मैसेज हिस्ट्री शेयर करने की सुविधा देता था। इस नए फीचर के आने से यूजर्स उन मेंबर्स के साथ भी चैट हिस्ट्री शेयर कर सकेंगे जिनके साथ वे शुरुआत में इसे शेयर करना भूल गए थे। इसके अलावा यूजर्स अब ग्रुप चैट्स में मैसेजेस को मेंशन्स के हिसाब से फिल्टर कर सकेंगे। जब यह फिल्टर लगाया जाएगा, तो चैट विंडो उन सभी मैसेजेस को हाइलाइट कर देगी जहां उस यूजर को टैग किया गया है।