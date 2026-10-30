64MP टेलीफोटो कैमरा और 6.59 इंच डिस्प्ले वाला Vivo का नया फोन, टेलीकन्वर्टर जूम लेंस और Snapdragon 8s Gen 4 भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo S70 स्मार्टफोन जल्द लॉन्च हो सकता है। वीवो के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में पहले जानकारी आई थी कि यह बड़े टेलीफोटो सेंसर और अटैचेबल टेलीकन्वर्टर लेंस सपोर्ट के साथ आएगा। अब टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने अपकमिंग S70 के चिप, डिस्प्ले और कैमरा सेटअप को लेकर जानकारी शेयर की है। हालांकि, वीवो ने इस फोन के लॉन्च को लेकर फिलहाल कुछ भी जानकारी ऑफिशियल नहीं की है।

Vivo S70 की संभावित खूबियां अपकमिंग Vivo S70 स्मार्टफोन के बारे में बताया जा रहा है कि इसे 6.59-इंच का 1.5K LTPS OLED फ्लैट डिस्प्ले के साथ मार्केट में लाया जाएगा। इससे पहले मई महीने में चीन में लॉन्च हुए Vivo S60 में भी कंपनी ने यही डिस्प्ले दी थी। वीवो का यह फोन क्वालकॉम Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट के साथ आएगा। Vivo S60 स्मार्टफोन में Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट दिया था। Vivo अपनी S सीरीज के स्मार्टफोन को क्वालकॉम के 8s प्रोसेसर के साथ आता है।

इस फोन के फ्रंट में 50MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा, जो Vivo S60 में भी दिया था। इसके साथ ही रियर कैमरे की बात करें तो 50MP का मेन कैमरा दिया है, जिसके साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड और 64MP Sony LYT-610 पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दिया है। Vivo S60 स्मार्टफोन को 50MP पेरिस्कोप लेंस दिया है, जो 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है। वीवो के अपकमिंग 64MP सेंसर में टेलीफोटो मिलेगा। फिलहाल ऑप्टिकल जूम को लेकर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है।