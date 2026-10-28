7,800mAh तक बैटरी और 200MP तक कैमरे के साथ Vivo के तीन नए फोन लॉन्च, 144Hz डिस्प्ले भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo X500 सीरीज को मलेशिया और यूरोप सहित चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च कर दिया गया है। इस लाइनअप में Vivo X500, Vivo X500 Pro और Vivo X500 Pro Max शामिल हैं, जो MediaTek Dimensity चिपसेट्स, ZEISS-ब्रांडेड कैमरा और बड़ी BlueVolt बैटरी के साथ आते हैं। ये तीनों ही स्मार्टफोन्स Android 17 पर बेस्ड OriginOS 7 पर काम करते हैं और इनमें 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग के साथ 40W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। भारत में Vivo X500 सीरीज के नवंबर के आखिर तक लॉन्च होने की उम्मीद जताई जा रही है।

Vivo X500 सीरीज की कीमत और उपलब्धता मलेशिया में Vivo X500 के 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत MYR 4,699 (लगभग 1,09,700 रुपये) रखी गई है, जबकि इसका 12GB+512GB मॉडल MYR 5,299 (लगभग 1,23,700 रुपये) में आता है। यूरोप में Vivo X500 Pro के 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत EUR 1,399 (लगभग 1,48,000 रुपये) है। वहीं, टॉप मॉडल Vivo X500 Pro Max के 12GB+256GB ऑप्शन की कीमत EUR 1,599 (लगभग 1,69,200 रुपये), 12GB+512GB वर्जन की कीमत EUR 1,799 (लगभग 1,90,300 रुपये) और 12GB+1TB वाले सबसे बड़े मॉडल की कीमत EUR 2,199 (लगभग 2,32,600 रुपये) तय की गई है।

Vivo X500 सीरीज के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स डुअल-सिम सपोर्ट वाली Vivo X500 सीरीज Android 17 बेस्ड OriginOS 7 के साथ आती है। स्क्रीन की बात करें तो वनिला Vivo X500 में 6.59-इंच का 1.5K LTPS AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 4,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है। दूसरी तरफ X500 Pro में 6.36-इंच की 1.5K स्क्रीन और X500 Pro Max में 6.85-इंच का 2K AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो डॉल्बी विजन और 4,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करते हैं।

परफॉर्मेंस के मामले में स्टैंडर्ड Vivo X500 में 3nm प्रोसेस पर बना MediaTek Dimensity 9600M चिपसेट दिया गया है, जबकि दोनों प्रो मॉडल्स में 2nm प्रोसेस पर तैयार हुआ Dimensity 9600 Pro प्रोसेसर मिलता है। तीनों ही मॉडल्स 12GB LPDDR5X Ultra रैम और 1TB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आते हैं।

कैमरा सेटअप की बात करें तो Vivo X500 में पीछे की तरफ तीन 50-मेगापिक्सल सेंसर्स का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें OIS सपोर्ट वाला Sony LYTIA-828 मेन कैमरा और 3.1x ऑप्टिकल जूम के साथ Sony LYT610 ZEISS APO टेलीफोटो कैमरा शामिल है।

Vivo X500 Pro में भी तीन 50-मेगापिक्सल के रियर कैमरे दिए गए हैं, जिसमें 3.5x ऑप्टिकल जूम वाला ZEISS APO टेलीफोटो सेंसर है। वहीं, सबसे प्रीमियम मॉडल X500 Pro Max में 3.5x जूम के साथ 200-मेगापिक्सल का Samsung HP0 ZEISS APO टेलीफोटो कैमरा दिया गया है। तीनों ही मॉडल्स में फ्रंट पर 50-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जबकि दोनों प्रो मॉडल्स में ZEISS T कोटिंग और डेडिकेटेड इमेजिंग चिप्स भी शामिल हैं।

मूविंग सब्जेक्ट्स को ट्रैक करने के लिए X500 Pro और X500 Pro Max में Vivo का नया X-Track इंजन दिया गया है। इसमें Pro Max मॉडल 60fps तक ट्रैकिंग और 30x तक लॉन्ग-रेंज मोशन स्नैपशॉट्स सपोर्ट करता है, जबकि प्रो मॉडल में 20x तक का सपोर्ट मिलता है। ये पूरी सीरीज 240fps तक 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और 120fps पर मल्टी-फोकल 4K रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करती है, साथ ही इसमें सिनेमैटिक प्रो लॉग वीडियो, सिनेमैटिक पोर्ट्रेट वीडियो और स्टेज मोड 3.0 जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

पावर बैकअप के लिए Vivo X500, X500 Pro और X500 Pro Max में क्रमशः 7,500mAh, 6,510mAh और 7,800mAh की बड़ी बैटरियां मिलती हैं, हालांकि Pro Max के यूरोपीय वेरिएंट में 6,750mAh की थोड़ी छोटी बैटरी दी गई है। ये तीनों ही फोन 90W वायर्ड, 40W वायरलेस, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग और बायपास चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं।

कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC और USB Type-C 3.2 Gen 1 शामिल हैं। इसके अलावा इन फोन्स में अल्ट्रासॉनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, इन्फ्रारेड ब्लास्टर (IR ब्लास्टर), स्टीरियो स्पीकर्स और डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP68 और IP69 की रेटिंग दी गई है।