टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp जल्द ही विदेश यात्रा के दौरान मोबाइल डेटा हासिल करनाऔर आसान बना सकता है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक Travel eSIM फीचर पर काम कर रहा है। ये टूल यूजर्स को उनकी डेस्टिनेशन के आधार पर डेटा प्लान्स ढूंढने, एप के जरिए eSIM इंस्टॉल करने और अपने प्लान्स को ट्रैक करने की सुविधा दे सकता है। WhatsApp यूजर्स को ट्रिप से पहले eSIM इंस्टॉल करने और डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद इसे ऑन करने का ऑप्शन भी दे सकता है। ये फीचर अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और हो सकता है कि इसे पब्लिक रिलीज के लिए जारी न किया जाए।

WhatsApp Travel eSIM फीचर में मिल सकता है प्लान मैनेजमेंट और ऑटोमैटिक एक्टिवेशन Android Authority की एक रिपोर्ट के मुताबिक WhatsApp for Android वर्जन 2.26.47.10 में एक Travel eSIM फीचर के रेफरेंस पाए गए हैं। एप के कोड में मिली स्ट्रिंग्स से संकेत मिलता है कि यूजर्स अपनी डेस्टिनेशन के आधार पर eSIM प्लान्स सर्च कर सकेंगे, जिसमें रीजनल और ग्लोबल प्लान्स, फिक्स्ड डेटा लिमिट और अनलिमिटेड डेटा जैसे ऑप्शन्स शामिल होंगे। एप सेटअप से जुड़े निर्देश भी दिखा सकता है और Android के eSIM इंस्टॉलेशन प्रोसेस के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, जिसमें सक्सेसफुल और फेल्ड इंस्टॉलेशन के नोटिफिकेशन भी शामिल होंगे।

यूजर्स सफर करने से पहले ही eSIM इंस्टॉल कर सकेंगे और एक बार अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद इसे एक्टिवेट कर सकेंगे। जब उनका फोन किसी लोकल नेटवर्क को पकड़ेगा, तो ये प्लान अपने-आप कनेक्ट हो सकता है और इस्तेमाल के लिए तैयार होने पर WhatsApp उन्हें नोटिफाई भी करेगा। एप ये भी दिखा सकता है कि हर प्लान में कितना डेटा बचा है, कौन-से प्लान एक्सपायर हो चुके हैं और जब कोई प्लान खत्म होने वाला हो या उसकी एक्सपायरी डेट नजदीक आ रही हो, तो अलर्ट भी भेज सकता है।

इस फीचर के लिए संभवतः eSIM चिप वाले Android फोन, ऑपरेटिंग सिस्टम के लेटेस्ट वर्जन और फोन में उपलब्ध eSIM स्पेस की जरूरत होगी। कैरियर-लॉक्ड डिवाइसेज शायद इसके इंस्टॉलेशन को सपोर्ट न करें। कोड में 'Powered by' एट्रिब्यूशन के रेफरेंस से ये भी संकेत मिलता है कि WhatsApp इसके लिए किसी बाहरी eSIM प्रोवाइडर के साथ पार्टनरशिप कर सकता है, हालांकि उस कंपनी की पहचान अभी सामने नहीं आई है।