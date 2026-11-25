टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp आखिरकार एक लंबे समय से मांगे जा रहे फीचर को रोल आउट कर रहा है, जिससे यूजर्स एक तय तारीख और समय पर भेजे जाने के लिए मैसेज शेड्यूल कर सकेंगे। Meta के स्वामित्व वाले इस इंस्टेंट मैसेजिंग एप ने कहा है कि ये फीचर इंडिविजुअल कन्वर्सेशन और ग्रुप चैट्स दोनों में काम करता है। ये यूजर्स को बिना किसी थर्ड-पार्टी एप्स या रिमाइंडर्स पर निर्भर रहे पहले से मैसेज प्लान करने की सुविधा देता है। WhatsApp ने कहा कि शेड्यूल किए गए मैसेज अपने-आप डिलीवर हो जाएंगे, भले ही तय समय पर सेंडर ऑफलाइन क्यों न हो।

WhatsApp Scheduled Messages फीचर WhatsApp काफी समय से Android और iOS पर चुनिंदा बीटा यूजर्स के साथ इस फंक्शनैलिटी की टेस्टिंग कर रहा था। 25 नवंबर को कंपनी के ऑफिशियल X अकाउंट पर एक टीजर के जरिए इस शेड्यूल्ड मैसेज फीचर की घोषणा की गई।

इस फीचर की मदद से यूजर्स मैसेज लिख सकते हैं और ये चुन सकते हैं कि वे इसे कब डिलीवर करना चाहते हैं। किसी मैसेज को शेड्यूल करने के लिए, एक इंडिविजुअल या ग्रुप चैट खोलें, मैसेज टाइप करें या मीडिया अटैच करें और फिर सेंड बटन को लॉन्ग-प्रेस करें। ऐसा करने से डिलीवरी की तारीख और समय चुनने का ऑप्शन सामने आ जाएगा।

🕯️it’s working 🕯️ — WhatsApp (@WhatsApp) November 24, 2026 रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैसेज शेड्यूल करने की उपलब्ध समय-सीमा 10 मिनट से लेकर दो हफ्ते आगे तक की है। शेड्यूल्ड मैसेज टेक्स्ट, लिंक्स, फोटो और वीडियोज को सपोर्ट करते हैं और WhatsApp के एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहते हैं। हालांकि, ये फीचर डॉक्यूमेंट्स के लिए काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। एक बार डिलीवरी का समय सेलेक्ट हो जाने के बाद, मैसेज अपने-आप सेंड हो जाता है। तय समय आने पर सेंडर को न तो WhatsApp खुला रखने की जरूरत है और न ही अपने फोन को इंटरनेट से कनेक्ट रखने की आवश्यकता है।

यूजर्स डिलीवर होने से पहले अपने शेड्यूल किए गए मैसेज को रिव्यू भी कर सकते हैं। चैट इन्फॉर्मेशन स्क्रीन में एक डेडिकेटेड सेक्शन पेंडिंग मैसेज की लिस्ट दिखाता है, जिससे प्लान बदलने पर यूजर्स उन्हें डिलीट कर सकते हैं। किसी शेड्यूल किए गए मैसेज को डिलीट करने पर रिसीवर को कोई नोटिफिकेशन नहीं जाता है, क्योंकि वह अभी तक चैट में डिलीवर ही नहीं हुआ होता है।

ग्रुप चैट्स में इस फीचर का एक खास बिहेवियर भी देखने को मिलता है। अगर कोई मेंबर किसी ग्रुप में मैसेज शेड्यूल करता है, तो वह केवल उन्हीं लोगों को डिलीवर होगा जो मैसेज शेड्यूल करते समय उस ग्रुप का हिस्सा थे। इसका मतलब यह है कि जो यूजर्स बाद में ग्रुप ज्वाइन करेंगे, उन्हें पहले से शेड्यूल किया गया वह मैसेज नहीं मिलेगा।