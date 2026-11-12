WhatsApp में आ रहा एक और कमाल का फीचर, एक बार देखने के बाद मैसेज हो जाएंगे गायब

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ वक्त से WhatsApp अपने यूजर्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए नए-नए फीचर रोल आउट कर रहा है। इसी कड़ी में अब कंपनी ने एक और नया फीचर रोल आउट करने जा रही है जिसके मदद से यूजर्स अब ऐसे टेक्स्ट मैसेज भी भेज पाएंगे, जिन्हें रिसीवर सिर्फ एक बार ही देख सकेगा।

मैसेज देखने के बाद वो टेक्स्ट अपने आप गायब हो जाएगा। अभी तक WhatsApp में ये सुविधा सिर्फ फोटो, वीडियो और वॉयस नोट्स के लिए देखने को मिलती थी, लेकिन अब कंपनी इसे टेक्स्ट मैसेज के लिए भी रोलआउट करने जा रही है।

WABetaInfo की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक WhatsApp का ये नया फीचर फिलहाल Android बीटा यूजर्स के लिए रोलआउट किया गया है। इसे WhatsApp Android के बीटा वर्जन 2.26.45.6 में स्पॉट किया गया है। आने वाले कुछ हफ्तों में इसे अन्य बीटा यूजर्स के लिए और बाद में सभी के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।

कैसे काम करेगा WhatsApp का नया फीचर? इस फीचर की हेल्प से यूजर्स न सिर्फ पासवर्ड बल्कि OTP या दूसरी सेंसिटिव डिटेल्स किसी को भेजते वक्त View Once का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले WhatsApp पर उस शख्स की चैट ओपन करनी होगी, जिसे मैसेज सेंड करना है। इसके बाद टेक्स्ट टाइप करके सेंड बटन को कुछ देर होल्ड करके रखना होगा।