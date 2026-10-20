WhatsApp का नया फीचर! अनजान कॉल उठाने से पहले एप खुद पूछेगा फोन करने की वजह

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp अपने करोड़ों यूजर्स की प्राइवेसी और कॉलिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए एक के बाद एक नए-नए फीचर रोल आउट कर रहा है। कुछ वक्त पहले कंपनी ने साइलेंट अननोन कॉलर्स जैसे फीचर को पेश किया था लेकिन अब कंपनी इसे और बेहतर करने जा रही है। अब अपकमिंग फीचर की मदद से अनजान नंबर से कॉल आने पर WhatsApp खुद कॉल करने वाले से पूछ सकेगा कि वो किस वजह से फोन कर रहा है।

जी हां, इसके बाद यूजर्स बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट भी रीड कर सकेंगे और ये फैसला कर सकेंगे कि कॉल उठानी जरूरी है या ये कोई फर्जी कॉल है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फीचर को फिलहाल Android एप में डेवलप किया जा रहा है।