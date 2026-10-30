बिना डेटा वाले सस्ते प्लान्स! Vi ने लॉन्च किए 4 नए Voice-Only पैक, 179 रुपये से शुरू

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vodafone Idea (Vi) ने भारत में चार नए वॉयस-ओनली रीचार्ज प्लान्स लॉन्च कर दिए हैं। इस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर (TSP) ने ये प्लान्स टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के हालिया आदेश का पालन करते हुए पेश किए हैं। इससे पहले इसी महीने Airtel ने भी तीन नए वॉयस-ओनली प्रीपेड प्लान्स लॉन्च किए थे। इन दोनों टेलीकॉम कंपनियों के वॉयस-ओनली रिचार्ज पैक्स काफी हद तक एक जैसे हैं। इन चारों ही रिचार्ज प्लान्स में अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। इनमें सबसे सस्ता रीचार्ज पैक 25 दिनों की वैलिडिटी ऑफर करता है। TRAI ने अपने आदेश में कहा था कि कम आय वाले सब्सक्राइबर्स, खासकर भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग, कम ड्यूरेशन और किफायती प्रीपेड प्लान्स से 'वंचित' हो रहे हैं।

Vi ने पेश किए नए वॉयस-ओनली रिचार्ज प्लान्स टेलीकॉम कंपनी ने अपनी वेबसाइट को अपडेट करते हुए भारत में चार नए वॉयस-ओनली रिचार्ज प्लान्स लाइव कर दिए हैं। इनमें सबसे किफायती वॉयस-ओनली पैक 179 रुपये का है, जिसमें अनलिमिटेड कॉल्स, 25 दिनों की वैलिडिटी और टोटल 300 SMS का कोटा मिलता है। इसमें Vi Movies and TV एप का एक्सेस भी दिया जा रहा है, जिससे सब्सक्राइबर्स फ्री में कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं।

इसके बाद 189 रुपये वाला रिचार्ज पैक आता है, जो कस्टमर्स को वही अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS के फायदे देता है। हालांकि, ये प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। 179 रुपये वाले प्लान के उलट, इसमें Vi Movies and TV एप का एक्सेस नहीं मिलता है। कंपनी ने 203 रुपये का वॉयस-ओनली पैक भी उतारा है, जो 30 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और बाकी प्लान्स जितना ही SMS कोटा ऑफर करता है।

आखिर में, Vi का सबसे महंगा वॉयस-ओनली ऑप्शन 206 रुपये का रिचार्ज पैक है, जिसमें पूरे 1 महीने की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS का कोटा मिलता है। 189 रुपये और 203 रुपये वाले पैक्स की तरह ही 206 रुपये वाले पैक में भी Vi Movies and TV एप का एक्सेस शामिल नहीं है।

ये कदम TRAI के 21 सितंबर के उस नोटिफिकेशन के एक महीने बाद उठाया गया है, जिसमें रेगुलेटर ने भारत की टेलीकॉम कंपनियों को टैरिफ कम करने के लिए सिर्फ वॉयस और SMS वाले स्पेशल टैरिफ वाउचर्स (STVs) लाने का निर्देश दिया था। इस नियम के मुताबिक, इन STVs की वैलिडिटी हर महीने की उसी तारीख को रिन्यू होनी चाहिए। अगर किसी महीने में रिन्यूअल की वह तारीख नहीं पड़ती है, तो 'रिन्यूअल की तारीख उस महीने का आखिरी दिन होगी'। TRAI का कहना था कि 'कम आय वाले कंज्यूमर्स, खासकर जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं या फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कम वैलिडिटी वाले STVs की जरूरत होती है ताकि रिचार्ज की रकम से उनके बजट पर ज्यादा दबाव न पड़े।'