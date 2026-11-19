टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वीवो जल्द ही अपनी Y सीरीज के तहत एक और नया किफायती फोन लॉन्च करने की तैयारी में है। जी हां, कंपनी का ये अपकमिंग डिवाइस Vivo Y05s के नाम से जल्द ही मार्केट में आ सकता है। लॉन्च से पहले इस डिवाइस को गूगल प्ले कंसोल सपोर्टेड डिवाइस लिस्ट पर भी स्पॉट किया जा चुका है। इधर फोन का मॉडल नंबर और कोडनेम भी सामने आ गया है।

इस फोन को मौजूदा Vivo Y05 4G का रीब्रांडेड वर्जन बताया जा रहा है। हालांकि कंपनी ने अभी तक फोन की लॉन्च डिटेल्स, कीमत या फीचर्स को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। चलिए इस अपकमिंग डिवाइस के बारे में विस्तार से जानते हैं....

लिस्ट हुआ Vivo Y05s The Tech Outlook की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि Vivo Y05s को Google Play Console Supported डिवाइस लिस्ट में मॉडल नंबर V2668 और कोड नंबर V2556 के साथ स्पॉट किया गया है। खास बात ये है कि यही कोड नंबर मौजूदा Vivo Y05 4G के साथ भी जुड़ा है।

ऐसे में कहा जा रहा है कि Vivo Y05s में पुराने मॉडल के कई फीचर्स देखने को मिलेंगे। हालांकि यह अभी कन्फर्म नहीं है कि कंपनी इसे पूरी तरह रीब्रांड करके पेश करेगी या कुछ चेंज भी किए जाएंगे। Vivo Y05s के संभावित स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स कि बात करें अगर Vivo Y05s को Vivo Y05 4G के रीब्रांडेड मॉडल के तौर पर पेश किया जाता है, तो इसमें भी 6.74 इंच की LCD डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। ये स्क्रीन HD+ रेजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट से लैस हो सकती है। डिवाइस में T7225 चिपसेट के साथ 4GB LPDDR4X रैम और 64GB स्टोरेज देखने को मिल रही है।