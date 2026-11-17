7,000 mAh बैटरी वाला Vivo का नया 5G फोन, Zeiss ट्यून्ड कैमरा और MediaTek प्रोसेसर भी
वीवो अपने नए मिड-रेंज स्मार्टफोन Vivo V80 FE को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी में है। इसमें 7,000mAh ...और पढ़ें
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टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo अपने नए मिड-रेंज स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयरी कर रहा है जिसे कंपनी Vivo V80 FE के नाम से पेश करने वाली है। कंपनी इस डिवाइस को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने डिवाइस को टीज करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि अभी इसकी लॉन्च डेट और किन देशों में इसे लॉन्च किया जाएगा, इसकी डिटेल्स शेयर नहीं की गई।
कंपनी के टीजर से मोबाइल के डिजाइन और कुछ खास फीचर्स का खुलासा पहले ही हो गया है। फोन में Zeiss ट्यून्ड कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डिवाइस में 7,000mAh की बड़ी बैटरी, 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल सकता है।
Vivo V80 FE के दो कलर ऑप्शन मिलेंगे
Vivo ने X पर पोस्ट करके बताया है कि Vivo V80 FE को जल्द ही ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। टीजर में डिवाइस को Sparkling Gold कलर में दिखाया गया है। हालांकि फोन को Chill Green कलर ऑप्शन में भी पेश किया जाएगा। फोन में फ्लैट बैक पैनल और हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल सकता है। डिवाइस को हाल ही में Vivo Philippines की वेबसाइट पर भी लिस्ट किया गया था, जहां से इसके स्पेसिफिकेशन्स सामने आ गए हैं।
A burst of golden fireworks. ✨ Meet vivo V80 FE in Sparkling Gold. Every Time You Pick It Up, a Moment of Delight Unfolds. Stunning CMF design meets brilliant camera. Let every day shine. #vivoV80FE #ShineAsWeAre #ZEISSPortraitsoPro https://t.co/nryizeuf77— vivo Global (@Vivo_GLOBAL) November 16, 2026
Vivo V80 FE के स्पेसिफिकेशन्स
स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Vivo V80 FE में 6.59 इंच की Full-HD+ AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। फोन में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट और 3,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल सकती है। फोन में MediaTek Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर और 8GB LPDDR4x रैम देखने को मिल सकती है। डिवाइस में 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज मिल सकती है।
Vivo V80 FE के कैमरा स्पेक्स
फोटोग्राफी के लिए डिवाइस में Zeiss ट्यून्ड डुअल रियर कैमरा देखने को मिल सकता है। फोन में OIS सपोर्ट वाला 50MP प्राइमरी कैमरा और 50MP अल्ट्रावाइड कैमरा भी मिल सकता है। जबकि सेल्फी के लिए फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है।
डिवाइस में 7,000mAh की बैटरी मिल सकती है। एक बार चार्ज करने में फोन 38 घंटे तक का टॉकटाइम मिल सकता है। फोन में 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है।
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