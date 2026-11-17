टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo अपने नए मिड-रेंज स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयरी कर रहा है जिसे कंपनी Vivo V80 FE के नाम से पेश करने वाली है। कंपनी इस डिवाइस को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने डिवाइस को टीज करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि अभी इसकी लॉन्च डेट और किन देशों में इसे लॉन्च किया जाएगा, इसकी डिटेल्स शेयर नहीं की गई।

कंपनी के टीजर से मोबाइल के डिजाइन और कुछ खास फीचर्स का खुलासा पहले ही हो गया है। फोन में Zeiss ट्यून्ड कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डिवाइस में 7,000mAh की बड़ी बैटरी, 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल सकता है।

Vivo V80 FE के दो कलर ऑप्शन मिलेंगे Vivo ने X पर पोस्ट करके बताया है कि Vivo V80 FE को जल्द ही ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। टीजर में डिवाइस को Sparkling Gold कलर में दिखाया गया है। हालांकि फोन को Chill Green कलर ऑप्शन में भी पेश किया जाएगा। फोन में फ्लैट बैक पैनल और हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल सकता है। डिवाइस को हाल ही में Vivo Philippines की वेबसाइट पर भी लिस्ट किया गया था, जहां से इसके स्पेसिफिकेशन्स सामने आ गए हैं।