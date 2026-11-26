टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo X500 सीरीज इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। यह वीवो की फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज है। कंपनी ने तीन स्मार्टफोन Vivo X500, Vivo X500 Pro, और Vivo X500 Pro Max लॉन्च किए हैं। अब खबर है कि कंपनी इस सीरीज का चौथा स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जो Vivo X500s के नाम से रिलीज किया जा सकता है। इस अपकमिंग स्मार्टफोन की कथित स्पेसिफिकेशन्स ऑनलाइन सामने आ गई हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो Vivo X500s को MediaTek के फ्लैगशिप चिप, LPDDR5x रैम और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च किया जा सकता है।

Vivo X500s के संभावित स्पेसिफिकेशन्स टिपस्टर देबयान रॉय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीवो के अपकमिंग फोन के बारे में जानकारी शेयर की है। Vivo X500s के बारे में टिपस्टर का दावा है कि यह फोन फ्लैगशिप ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 9600 Pro चिपसेट के साथ लॉन्च किया जाएगा। यह चिपसेट 2nm प्रोसेसर पर बना है, जिसकी पीक क्लॉक स्पीड 4.55GHz तक की है। इसके साथ ही फोन LPDDR5x रैम दिया जा सकता है। देबयान ने अपनी पोस्ट में दावा किया है कि कंपनी ने LPDDR6 रैम को अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज के रिसर्व किया है।

Vivo X500s को लेकर उम्मीद है कि इस फोन में LTPO OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 144Hz तक और रेजोल्यूशन 2K होगा। ऑप्टिक्स की बात करें तो फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है। इसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल सकता है, जो Sony LYT-828 सेंसर होगा। यह ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन सपोर्ट करता है। फोन में 64-मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है, जो 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करेगा। इसके साथ ही फोन में 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा मिलेगा।