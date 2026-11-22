टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वीवो ने हाल ही में अपना नया फोल्डेबल स्मार्टफोन, Vivo X Fold 6 लॉन्च किया था। अब कंपनी बड़ी स्क्रीन के साथ बेहतर परफॉर्मेंस और स्लिम डिजाइन में नया फोल्ड फोन लेकर आने की तैयरी में है। जी हां, Vivo के अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन Vivo X Fold 7 को लेकर अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी इस डिवाइस के लिए Qualcomm और MediaTek के नए फ्लैगशिप प्रोसेसर की टेस्टिंग कर रही है। खास बात है कि इसमें 2nm टेक्नोलॉजी मिल सकती है। फोन में पुराने बुक-स्टाइल फोल्डेबल डिजाइन देखने को मिलेगा। Vivo X Fold 7 में कौन-सा प्रोसेसर? टिप्स्टर Digital Chat Station ने अपनी हालिया पोस्ट में बताया है कि वीवो अपने नए फोल्डेबल डिवाइस के लिए तीन चिपसेट ऑप्शन पर विचार कर रही है। डिवाइस में MediaTek Dimensity 9600 Pro, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (SM8950) या फिर Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 देखने को मिल सकता है।

ये सभी प्रोसेसर 2nm प्रोसेस पर बेस्ड होने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी किसी प्रोसेसर को कन्फर्म नहीं किया है। टिप्स्टर का कहना है कि प्रोसेसर का चुनाव उसकी कीमत पर भी डिपेंड कर सकता है। फिलहाल MediaTek का Dimensity 9600 Pro, क्वालकॉम के ऑप्शंस से महंगा बताया जा रहा है।

डिजाइन में नहीं होगा बड़ा चेंज रिपोर्ट्स के अनुसार Vivo X Fold 7 में कंपनी रेगुलर बुक-स्टाइल फोल्डेबल डिजाइन दे सकती है। इसमें पुराने मॉडल की तरह कवर डिस्प्ले का आस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल सकता है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने फोन को ज्यादा चौड़ा बनाने के बजाय मौजूदा डिजाइन के साथ जा सकती है।