टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वीवो ने इंडियन मार्केट में अपनी नई स्मार्टवॉच लॉन्च कर दी है जिसे कंपनी ने Vivo Watch GT 2 के नाम से पेश किया है। कंपनी ने इस वॉच को अपनी नई Vivo X500 सीरीज के साथ लॉन्च किया है। ये स्मार्टवॉच सबसे पहले अक्टूबर 2025 में चीन में लॉन्च की गई थी जिसके बाद अब इसे इंडियन मार्केट में पेश किया गया है।

वॉच में 2.07 इंच की AMOLED डिस्प्ले, 60Hz रिफ्रेश रेट और 2,400 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल रही है। कंपनी का कहना है कि ये वॉच एक बार चार्ज करने पर नॉर्मल यूज में 14 दिन तक चल सकती है। जबकि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मोड में चालू रखने पर 12 दिन तक चल सकती है।

Vivo Watch GT 2 की कीमत और उपलब्धता कीमत की बात करें तो Vivo Watch GT 2 की भारत में कीमत 14,999 रुपये है। वॉच को दो कलर Obsidian Black और Stellar White ऑप्शन में पेश किया गया है। स्मार्टवॉच की सेल Amazon, Flipkart और अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ-साथ Vivo India की ऑनलाइन वेबसाइट और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी स्टार्ट होगी।

Vivo Watch GT 2 के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Vivo Watch GT 2 में 2.07 इंच की रेक्टेंगुलर 2.5D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रही है। साथ ही इसमें 60Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिल रहा है। डिस्प्ले में 2,400 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी मिल रही है। वॉच के बेजल करीब 1.8mm पतले बताए गए हैं और स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 82.4 परसेंट है। स्मार्टवॉच का केस एल्युमिनियम से बना हुआ है।

वॉच में BlueOS 3.0 ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है। साथ ही वॉच में हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर करने के लिए सेंसर भी मिल रहे हैं। वॉच में 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड मिलने वाले हैं। साथ ही इसमें एक्सेलेरेशन सेंसर, जायरोस्कोप, जियोमैग्नेटिक सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर और हॉल सेंसर भी देखने को मिल रहा है जो इसे और भी खास बना रहा है।