7,200 mAh बैटरी वाले Vivo के नए 5G फोन की सेल शुरू, 144Hz AMOLED डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वीवो ने पिछले हफ्ते भारत में अपने तीन नए फोन लॉन्च किए थे, जिसमें से अब Vivo V80 की सेल आज यानी 13 अक्टूबर से शुरू हो गई है। कंपनी ने इस डिवाइस को प्रीमियम मिड-रेंज सेगमेंट में पेश किया है। साथ ही इस बार कंपनी ने कोई 'Elite' या 'Pro' वेरिएंट भी पेश नहीं किया है। हालांकि, मेमोरी की कमी के चलते Vivo V80 को 'वैल्यू फ्लैगशिप' कैटेगरी में रखा गया है।

इस बार पिछले साल के V70 के मुकाबले नए मॉडल में कुछ छोटे-मोटे अपग्रेड ही किए गए हैं। नए वाले V80 की मुख्य खूबियों में ZEISS के साथ मिलकर बनाया गया इसमें मिलने वाला ट्रिपल-रियर कैमरा सेटअप है। साथ ही इस बार डिवाइस में शानदार 144Hz AMOLED डिस्प्ले और बड़ी सिलिकॉन-कार्बन बैटरी भी मिल रही है। चलिए पहले इसकी कीमत जान लेते हैं...

Vivo V80 की कीमत और उपलब्धता कीमत की बात करें तो भारत में Vivo V80 के 8GB/128GB मॉडल की शुरुआती कीमत ₹62,999 है। फोन के 8GB/256GB वेरिएंट की कीमत ₹69,999 और 8GB/512GB वेरिएंट की कीमत ₹79,999 है। डिवाइस को आप तीन कलर स्टेलर ब्लैक, होराइजन ब्लू और सनराइज एंथम कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं। अभी यह फ़ोन भारत में Flipkart और Vivo के ऑनलाइन स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध है।

लॉन्च ऑफर के तहत कंपनी इस फोन पर खास डिस्काउंट ऑफर भी दे रही है। Flipkart Axis Bank कार्ड पर ₹9,135 तक की छूट मिल रही है, जबकि HDFC Bank और ICICI Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर ₹6,300 तक की बचत हो सकती है।

साथ ही Google Pay UPI के जरिए भी ₹6,300 तक का डिस्काउंट फ्लिपकार्ट पर दिखाया गया है। इसके अलावा, पुराना फोन एक्सचेंज करने पर ₹53,450 तक का डिस्काउंट मिल सकता है। इसमें ₹8,300 तक का एक्स्ट्रा एक्सचेंज बोनस भी शामिल है।

Vivo V80 के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो फोन में 6.59-इंच की AMOLED डिस्प्ले मिल रही है। साथ ही फोन में 144Hz तक का रिफ्रेश रेट, P3 वाइड कलर गैमट सपोर्ट और पिक्सल डेंसिटी 459ppi तक मिल रही है। फोन की पीक ब्राइटनेस 5,000 निट्स तक जा सकती है और हाई-ब्राइटनेस मोड में ब्राइटनेस 1,800 निट्स है।