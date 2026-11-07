Vivo V80 FE भारत में जल्द हो सकता है लॉन्च, मिल सकता है MediaTek प्रोसेसर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo V80 FE को हाल ही में चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स में कंपनी की वेबसाइट पर लिस्ट किया गया था। इस लिस्टिंग से फोन के मेन स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और डिजाइन का खुलासा हुआ था। इस हैंडसेट को पहले भारत में एक सर्टिफिकेशन डेटाबेस पर देखा गया था, जो देश में इसके जल्द आने का संकेत दे रहा था। अब, Vivo V80 FE को उसी मॉडल नंबर के साथ एक बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया गया है जैसा कि सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया था। बेंचमार्क साइट Vivo V80 FE के इंडियन वेरिएंट की परफॉर्मेंस और स्पेसिफिकेशन्स का संकेत देती है। उम्मीद है कि ये अपने ग्लोबल वेरिएंट की तरह ही MediaTek चिपसेट के साथ भारत में दस्तक देगा।

Vivo V80 FE इंडियन वेरिएंट की परफॉर्मेंस और संभावित स्पेसिफिकेशन्स एक अनस्पेसिफाइड Vivo स्मार्टफोन को Geekbench बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर मॉडल नंबर V2624 के साथ लिस्ट किया गया है। इस हैंडसेट को इससे पहले ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) डेटाबेस पर Vivo V80 FE के तौर पर इसी मॉडल नंबर के साथ स्पॉट किया गया था, जो देश में इसके जल्द लॉन्च होने का इशारा करता है। गीकबेंच लिस्टिंग से पता चलता है कि Vivo V80 FE का इंडियन वर्जन MediaTek MT6878 चिपसेट से पावर्ड होगा, जो कि ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7400-Turbo SoC है।

इसमें 2.0GHz पर क्लॉक्ड चार एफिशिएंसी कोर्स और 2.6GHz तक की पीक क्लॉक स्पीड देने वाले चार परफॉर्मेंस कोर्स नजर आते हैं। Vivo V80 FE को 7.31GB रैम के साथ देखा गया है, जिसे 8GB रैम के रूप में मार्केट किया जा सकता है। इसके अलावा, हैंडसेट Android 17 के साथ लिस्टेड है। ये गीकबेंच के सिंगल-कोर परफॉर्मेंस टेस्ट में 911 पॉइंट्स और मल्टी-कोर परफॉर्मेंस टेस्ट में 3,041 पॉइंट्स स्कोर करने में कामयाब रहा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इन डिटेल्स को कन्फर्म नहीं किया है। इसलिए, इसे पूरी तरह पक्का मानने से पहले थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा।

हाल ही में, Vivo V80 FE को फिलीपींस में वीवो के ऑनलाइन स्टोर पर लिस्ट किया गया था। लिस्टिंग कन्फर्म करती है कि ये हैंडसेट चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स में दो कलर ऑप्शन्स- चिल ग्रीन और स्पार्कलिंग गोल्ड में लॉन्च होगा। ये 120Hz तक रिफ्रेश रेट देने वाले 6.59-इंच AMOLED डिस्प्ले को स्पोर्ट करेगा। स्क्रीन 459 ppi पिक्सल डेंसिटी, 3,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और HBM में 1,800 निट्स की ब्राइटनेस भी ऑफर करेगी।