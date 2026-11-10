12,000 mAh बैटरी वाला नया 5G स्मार्टफोन, Vivo ने शुरू की टेस्टिंग और प्रोडक्शन; जल्द होगी लॉन्चिंग

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo इन दिनों बड़ी बैटरी वाले स्मार्टफोन पर काम कर रहा है। टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo पर पोस्ट शेयर कर जानकारी दी है कि बड़ी बैटरी वाले फोन के बढ़ते ट्रेंड को देखते हुए ब्लू मैक्यूफैक्चरर ने ऐसे ही फोन की मास प्रोडक्शन शुरू कर दी है। हालांकि, टिपस्टर ने सीधे ब्रांड डिटेल शेयर नहीं की है। लेकिन, ब्लू कलर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह वीवो हो सकता है।

टिपस्टर ने दावा किया है कि कंपनी 11,970mAh कैपेसिटी वाले फोन की मास प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है। वीवो का यह फोन 12,000mAh की मार्केटिंग टैग के साथ बाजार में उतारा जा सकता है। फिलहाल यह भी पता नहीं है कि इस फोन में कौन-सी बैटरी सेल यूज किए जाएंगे। टिपस्टर ने बताया है कि वीवो के अपकमिंड डिवाइस को बड़ी बैटरी के साथ बड़ी डिस्प्ले भी दी जा सकती है।

Digital Chat Station पहले भी वीवो के इस फोन को लेकर डिटेल शेयर कर चुका है। फरवरी में शेयर किए अपनी पोस्ट में टिपस्टर ने बताया था कि Vivo अपने सिंगल-सेल सिलिकन बैटरी वाले फोन की टेस्टिंग कर रहा है, जो कि 11,000mAh से 12,000mAh की कैपेसिटी बैटरी के साथ आ सकता है। अब अपने लेटेस्ट पोस्ट में टिपस्टर का कहना है कि कंपनी इस फोन की मास प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है।

कब लॉन्च होगा नेक्स्ट जेन Vivo फोल्डेबल? Gizmochina ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि टिपस्टर ने अपने पोस्ट के कमेंट सेक्शन में वीवो के अपकमिंड डिवाइसेस को लेकर यूजर्स के कुछ सवालों के जवाब भी दिए हैं। एक यूजर ने पूछा कि कंपनी का अलगा फोल्डेबल फोन क्या अगले साल तक आएगा और क्या उसमें फ्लैगशिप 2nm प्रोसेसर देखने को मिल सकता है।