Vivo S70 के फीचर्स आए सामने! Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट और 64MP पेरिस्कोप कैमरे के साथ हो सकता है लॉन्च

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo S60 सीरीज इस साल की शुरुआत में मई में चीन में लॉन्च की गई थी, जिसमें Vivo S60 और Vivo S60 Vitality Edition शामिल थे। स्टैंडर्ड मॉडल Snapdragon 8 series चिपसेट से लैस है और इसमें 7,200mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। अब ऐसा लग रहा है कि इस टेक फर्म ने Vivo S60 के सक्सेसर को पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। Vivo S70 नाम से पेश किए जाने की उम्मीद वाले इस स्मार्टफोन के मेन स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स ऑनलाइन सामने आ गए हैं। लीक से पता चलता है कि ये हैंडसेट एक अपग्रेडेड Snapdragon 8 सीरीज प्रोसेसर के साथ लॉन्च होगा। इसके अलावा, रिपोर्ट है कि Vivo S70 में एक अपग्रेडेड ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम भी दिया जाएगा।

Vivo S70 के संभावित स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Gizmochina ने टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन की एक वीबो पोस्ट (जो अब डिलीट हो चुकी है) के हवाले से बताया है कि कथित Vivo S70 के मेन स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स लीक हो गए हैं। लीक हुए स्पेसिफिकेशन्स के मुताबिक, Vivo S70 क्वालकॉम के ऑक्टा-कोर Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट से लैस होगा, जो 4nm प्रोसेस पर बना है। इसमें 2.8GHz तक की क्लॉक स्पीड वाले चार एफिशिएंसी कोर, 3GHz पर क्लॉक्ड दो परफॉर्मेंस कोर और 3.21GHz तक की पीक क्लॉक स्पीड देने वाला एक प्राइम कोर शामिल है।

इसके अलावा, कथित Vivo S70 में 1.5K रेजोल्यूशन वाला 6.59-इंच का LTPS OLED डिस्प्ले दिए जाने की बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, ये स्मार्टफोन ऑनलाइन गेम 'Sky: Children of the Night' के साथ कोलैबोरेशन में लॉन्च होगा, जिससे संकेत मिलता है कि Vivo S70 का एक स्पेशल एडिशन या फिर एक थीम्ड कलर ऑप्शन पेश किया जा सकता है। कैमरे की बात करें तो Vivo S70 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है। बताया जा रहा है कि इसके रियर पैनल पर 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर और 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया जाएगा।

लीक में आगे बताया गया है कि Vivo S70 में 64-मेगापिक्सल का अपग्रेडेड पेरिस्कोप टेलीफोटो रियर कैमरा मिलेगा और ये 200mm टेलीफोटो कन्वर्टर लेंस को सपोर्ट करेगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें पहले की तरह ही 50-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा मिलने की बात कही गई है। डिजाइन के मामले में फोन में हॉरिजॉन्टल रियर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल सकता है।