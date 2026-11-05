घर या ऑफिस में कौन-सा सिम देगा सुपरफास्ट इंटरनेट? TRAI के नए Network Anubhav से मिनटों में करें चेक

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने हाल ही में 'Network Anubhav' लॉन्च किया है, जो एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको अलग-अलग लोकेशन्स से यूजर टेस्ट डेटा और इंडिपेंडेंट ड्राइव टेस्ट डेटा एक्सप्लोर करने की सुविधा देता है। ये प्लेटफॉर्म TRAI के MySpeed और MyCall एप्स के साथ-साथ TRAI के इंडिपेंडेंट ड्राइव टेस्ट्स के जरिए कलेक्ट किए गए डेटा को दिखाता है। इस प्लेटफॉर्म को इस तरह डिजाइन किया गया है जिससे एक यूजर को अलग-अलग लोकेशन्स पर दूसरे यूजर्स के एक्सपीरियंस को समझने में मदद मिल सके। इतना ही नहीं, ये डेटा टेलीकॉम ऑपरेटर्स को उन लोकेशन्स की पहचान करने में भी मदद कर सकता है जहां ध्यान देने की जरूरत है। ये नया प्लेटफॉर्म ऑनलाइन 'Do Not Disturb' (DND) सर्विसेज का एक्सेस भी प्रोवाइड कराता है। आइए Network Anubhav प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं।

Network Anubhav: यूजर्स क्या चेक कर सकते हैं? Network Anubhav में कई फीचर्स हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म की मेन हाइलाइट्स में से एक जियोस्पेशियल मैप्स हैं, जो यूजर्स को पूरे भारत में सेल्युलर या फिक्स्ड ब्रॉडबैंड के नेटवर्क रिजल्ट्स देखने की परमिशन देते हैं। आप सर्विस प्रोवाइडर और टेक्नोलॉजी के आधार पर कनेक्शन्स को फिल्टर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इसे डाउनलोड और अपलोड स्पीड के आधार पर भी अलग-अलग कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म यूजर्स को टेस्ट ऑब्जर्वेशन्स की लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को एग्जामिन करने के लिए मैप को नेविगेट और जूम करने की सुविधा भी देता है।

इतना ही नहीं, ये प्लेटफॉर्म किसी एरिया में किए गए टेस्ट्स के आधार पर तीन स्पीड लेवल्स भी दिखाता है। ये इस प्रकार हैं: P50 (मिडल स्पीड): आधे टेस्ट्स में ये स्पीड या इससे तेज स्पीड रिकॉर्ड की गई।

P80 (मोबाइल ब्रॉडबैंड): वह स्पीड जो 80 परसेंट टेस्ट्स ने हासिल की या उससे ज्यादा रही।

P90 (फिक्स्ड ब्रॉडबैंड): वह स्पीड जो 90 परसेंट टेस्ट्स ने हासिल की या उससे ज्यादा रही। TRAI ने ये भी साफ किया है कि यूजर टेस्ट्स पर बेस्ड ये वैल्यूज, स्टैंडर्ड मेथडोलॉजी के तहत नेटवर्क क्वालिटी का कोई कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट नहीं दर्शाती हैं। हालांकि, वे अलग-अलग लोकेशन्स पर दूसरे यूजर्स का एक्सपीरियंस दिखाने और इंडिपेंडेंट ड्राइव टेस्ट्स से रिजल्ट्स प्रोवाइड करने में मदद करती हैं।

ये प्लेटफॉर्म कंज्यूमर्स और टेलीकॉम ऑपरेटर्स की कैसे मदद कर सकता है? यूजर्स इंटरनेट स्पीड चेक करने और स्पैम कॉल्स रिपोर्ट करने के लिए TRAI के एप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा, ये डैशबोर्ड MySpeed, MyCall, वेब इंटरफेस और इंडिपेंडेंट नेटवर्क टेस्ट्स से डेटा को एक साथ लाता है। ये यूजर्स को दूसरों द्वारा शेयर किए गए लोकेशन-स्पेसिफिक टेस्ट रिजल्ट्स देखने की सुविधा भी देता है।

टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स भी कॉल क्वालिटी, नेटवर्क कवरेज और इंटरनेट स्पीड के डेटा को लोकेशन, डेट, टाइम और टेक्निकल रिजल्ट्स जैसी डिटेल्स के साथ सिक्योरली एक्सेस कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन उन्हें उन एरियाज की पहचान करने में मदद करती है जहां नेटवर्क सर्विसेज में सुधार की जरूरत है। TRAI इस कंबाइंड डेटा का इस्तेमाल टेलीकॉम सर्विसेज की ओवरऑल क्वालिटी और कंज्यूमर एक्सपीरियंस की मॉनिटरिंग के लिए भी कर सकता है।

DND सर्विसेज अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं ये प्लेटफॉर्म 'डू नॉट डिस्टर्ब' (DND) सर्विसेज को एक वेब इंटरफेस पर भी लाता है। इसके जरिए कंज्यूमर्स कमर्शियल कम्युनिकेशन के लिए अपनी पसंद तय कर सकते हैं, अनचाहे कमर्शियल कम्युनिकेशन की शिकायत दर्ज कर सकते हैं, अपनी शिकायत का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं और सभी शिकायतों या सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से शिकायतों की जानकारी देख सकते हैं।