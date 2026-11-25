टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सड़क पर लगे स्पीड कैमरे देखकर बहुत से लोग एकदम से अपनी गाड़ी स्लो कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब उनका ओवरस्पीडिंग का चालान नहीं कटेगा, लेकिन इसके बावजूद कभी कभी घर पर ई-चालान पहुंच जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? दरअसल इसके पीछे स्पीड कैमरों में मौजूद खास टेक्नोलॉजी है, जो सिर्फ एक पल की स्पीड पर डिपेंड नहीं करती है। पहले समझिए कि कैसे काम करते हैं स्पीड कैमरे

कैसे काम करते हैं स्पीड कैमरे? आजकल रोड पर लगे स्पीड कैमरे पहले के मुकाबले ज्यादा एडवांस हो गए हैं। इनमें रडार, लेजर और ANPR यानी Automatic Number Plate Recognition जैसी टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। रडार बेस्ड कैमरे रेडियो वेव्स की हेल्प से किसी व्हीकल की स्पीड काउंट करते हैं। वहीं, LiDAR टेक्नोलॉजी लेजर बीम का इस्तेमाल करके व्हीकल की दूरी और उसकी स्पीड का पता लगाती है।

गाड़ी स्लो करने पर भी क्यों कट जाता है चालान? दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हर स्पीड कैमरा एक ही तरीके से काम नहीं करता है। कुछ कैमरे किसी खास पॉइंट पर व्हीकल की स्पीड रिकॉर्ड करते हैं, जबकि कुछ कैमरा सड़क के एक हिस्से में व्हीकल की एवरेज स्पीड को ट्रैक कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी सड़क पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट है और कोई शख्स इस दूरी को तय करने में तय वक्त से कम टाइम में कवर कर लेता है, तो सिस्टम उसकी एवरेज स्पीड निकालकर ओवरस्पीडिंग पकड़ सकता है। ऐसे में कैमरे के पास पहुंचने से ठीक पहले भी ब्रेक लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ता।